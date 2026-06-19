La princesa y el Rey surcan el cielo de Murcia en un emotivo vuelo conjunto donde cada uno ha pilotado una aeronave

Felipe VI y la Princesa han sido los protagonistas de un curioso momento esta misma mañana en la Región de Murcia. Ambos han realizado un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier.

Desde Casa Real se ha informado de que el Rey y la heredera de la Corona han pilotado dos aviones en paralelo durante este acontecimiento emotivo, que sirve para unir aún más las trayectorias de Su Majestad y Leonor, que está siguiendo los pasos de su padre.

En concreto, la joven se ha puesto a los mandos de un Pilatus PC-21, el modelo en el que ya realizó su primer vuelo en solitario el pasado mes de diciembre, poco antes de Navidad.

Igualmente, el 21 abril, dio un nuevo paso en la aviación militar con visita al Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete); al día siguiente, acudió a la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde tuvo la oportunidad de volar en un reactor F-5.

No obstante, uno de sus grandes saltos —y nunca mejor dicho— fue el que realizó hace tan solo unos días, el 2 de junio, cuando se informó de que había conseguido el distintivo de 'Cazador Paracaidista' tras concluir el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada.

El Rey junto a su hija, la Princesa Leonor. Casa de S,M. el Rey

La hija de Don Felipe y Doña Letizia está a punto de acabar el tercero de los tres cursos académicos de este periodo formativo antes de poner rumbo a la Universidad Carlos III de Madrid, donde tras el verano estudiará el grado de Ciencias Políticas.

Esta, sin duda, será una herramienta valiosa que la llevará a profundizar en conocimientos de vital importancia para su futuro y, por ende, el de España.

Antes de pasar por la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), los pasos de Leonor también la han llevado a la Academia General Militar (AGM) y a la Escuela Naval Militar (ENM).

El vuelo en paralelo del Rey junto a su hija, surcando el cielo de Murcia sobrevolando el Mar Menor. Casa de S,M. el Rey

En la primera, radicada en Zaragoza, recibió nociones militares básicas junto a sus compañeros del curso inicial. Después de la jura de bandera, se integró con el resto de los alumnos de segundo.

Su aprendizaje prosiguió en Ferrol, donde comenzó su tercer año en la Escuela Naval. En esta etapa realizó el recordado crucero de instrucción en el mítico buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

En las imágenes que ha distribuido Casa Real, la Princesa no sólo aparece experimentando su primer vuelo en solitario —y en paralelo con su padre—, sino que también hay una serie de muestras de la formación concreta previa para con esta parte de su aprendizaje.

Este training incluye la correspondiente preparación para afrontar la tarea, los briefings operativos, la revisión del avión y la realización de trayectos de enseñanza, además del pertinente adiestramiento en simuladores y con el equipo de alta protección.

La heredera al trono durante su adiestramiento de supervivencia marítima. Casa de S,M. el Rey

Igualmente, ha participado en ejercicios de supervivencia en el mar y, como resaltan desde la institución, en el acto de Jura de Bandera celebrado en la Academia General del Aire y del Espacio con motivo de la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto.

Este camino, además de a suceder a su padre cuando llegue el momento, la llevará, de forma más inmediata, a recibir los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, participando en las ceremonias de cada uno en Zaragoza, Marín y San Javier.

Julio de 2027 es la fecha marcando en el calendario que atestiguará cómo la princesa Leonor habrá superado para entonces con creces una etapa que, sin duda, quedará en el recuerdo de todos.