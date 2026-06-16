La última sorpresa de Leonor: causa furor en Canarias repartiendo 'selfies' y con un detalle nuevo en su uniforme

Está a punto de terminar su paso por el Ejército, pero aún hay tiempo para sorpresas. ¿La última? La princesa Leonor y sus compañeros de la Academia de San Javier se encuentran en Canarias realizando su viaje de fin de estudios. Permanecerán allí hasta el viernes 19 y este martes 16 la hemos visto por primera vez.

Ha sido en el municipio de Teror, donde ha causado auténtico furor. La heredera al trono y el resto de los alumnos de su promoción, junto a varios profesores, llegaban por la mañana al lugar y eran recibidos por el alcalde, José Agustín Arencibia, acompañado del primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, el párroco de la basílica de la Virgen del Pino, Jorge Martín de la Coba, y representantes municipales.

En la plaza que estaba enfrente de la iglesia, el grupo se hacía una foto institucional. Seguidamente, entraban al templo de la patrona de la localidad. Para ese entonces, la voz ya se había corrido por el pueblo y numerosos curiosos se acercaban para ver en persona a la hija mayor de los Reyes.

Leonor, siempre tan agradable y amable con la gente ☺️ La princesa Leonor visitó la Basílica del Pino durante su estancia de formación en Gran Canaria pic.twitter.com/2MNtKVqSo7 — Nerea (@nerea_olitz) June 16, 2026

Ella, sonriente y muy cercana, repartía saludos y se hacía selfies con quien se lo pedía, sin perder la sonrisa en ningún momento. "Puedo hacerme una foto", le decía una vecina. "Por supuesto", contestaba ella.

El periódico canario El Día ha recogido varios testimonios de los presentes. Como el que recordaba la visita de Felipe VI a Teror cuando era niño. "Le regalaron una jaula con un canario. Me acuerdo mucho de aquello", ha contado a los periodistas esta vecina, que deseaba poder conseguir una foto con Leonor para tener así dos, la suya y aquella del Rey.

El recorrido ha incluido otros lugares del municipio. Según cuentan al citado medio, la Princesa paró en una cafetería a tomar algo con algunos de sus compañeros y también realizó algunas compras en una tienda llamada Kactus, donde adquirió un anillo y mojo canario de recuerdo.

El ambiente fue distendido en todo momento, con la Princesa muy sonriente y relajada disfrutando del que seguramente será el último viaje con la Academia. Vestida con el uniforme azul de verano, lucía por primera vez el llamado gorro de dotación, o isabelino.

La Princesa y sus compañeros, llegando a la basílica de la Virgen del Pino. Efe

Es el normal para la vestimenta de diario o de trabajo dentro del Ejército del Aire y el Espacio y, lógicamente, lo habrá llevado muchas veces, pero nunca la habíamos visto con él. Suele lucir la de gorra de plato, como ha hecho en el Día de la Hispanidad o recientemente en Murcia para recoger sus medallas de oro y el título de hija adoptiva de San Javier.

Esta 'novedad' es azul con un ribete y tiene cierta forma de casco de buque, lo que hace que también se le conozca por este nombre.

Estos días en Canarias servirán casi como broche final al tercer y último año de formación militar de la Princesa. En el Ejército del Aire y el Espacio, ha vuelto a protagonizar hechos históricos, como Nada se le ha resistido a Leonor, que está llamada a ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando llegue al trono.

Ya queda muy poco para que finalice: se prevé que en julio ponga fin a su paso por San Javier. Tras disfrutar del verano en familia, a la heredera se le presenta un nuevo reto. Comenzará la vida universitaria en la facultad Carlos III de Madrid, donde estudiará Ciencias Políticas. Sin duda, este 2026 está siendo trepidante para ella.