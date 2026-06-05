La ruta de León XIV con la Familia Real: los Reyes, Leonor y Sofía, en Madrid y Barcelona; la reina emérita, en Canarias

Los reyes Felipe VI y Letizia junto al papa León XIV el pasado marzo en Roma.

La visita del papa León XIV a España, que se desarrollará entre el sábado 6 y el viernes 12 de junio, contará con una destacada participación de la Familia Real.

Todos sus miembros, a excepción del rey Juan Carlos, que vive en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, acompañarán al Pontífice en varios de los actos más relevantes de su agenda.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía tendrán un papel institucional altamente relevante a lo largo de la estancia que llevará al Santo Padre por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Sábado 6 de junio

Sus Majestades los Reyes, el pasado mes de marzo en el Vaticano junto a León XIV. Gtres

La primera imagen de este histórico viaje tendrá lugar el sábado 6 de junio en la capital. A las 10:30 horas de la mañana, Sus Majestades recibirán oficialmente al Pontífice a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Junto a ellos estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será el inicio de un periplo que convertirá a León XIV en el tercer papa que visita España, tras Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Tras su aterrizaje en la capital —imposible olvidar cómo Juan Pablo II besaba el suelo como signo de humanidad y cariño a la tierra que visitaba—, León XIV se desplazará al Palacio Real para participar en la ceremonia oficial de bienvenida.

Allí se producirá una de las estampas más significativas de sus jornadas en España, pues a los Reyes se unirán la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Como curiosidad, será la primera vez que se vea públicamente tanto a la heredera como a su hermana menor junto a un papa. Por su parte, la infanta Sofía debutará haciendo una genuflexión en público.

Al saludar a Su Santidad, lo adecuado es una inclinación de cabeza o una leve reverencia corporal hasta la altura de su mano para hacer el ademán de besar el Anillo del Pescador.

Durante este acto, Felipe VI pronunciará unas palabras de bienvenida que serán respondidas por León XIV.

Domingo 7 de junio

La presencia de la Familia Real volverá a ser protagonista al día siguiente. El domingo 7 de junio a las 10 horas, los Reyes, acompañados por sus hijas, asistirán a la misa multitudinaria que el Papa celebrará en la Plaza de Cibeles.

Se trata de uno de los actos centrales de la visita, llamado a reunir a miles de fieles en el corazón de Madrid.

Esta cita permitirá ver de nuevo a las dos generaciones de la Corona respaldando institucionalmente la visita del jefe de la Iglesia católica.

Lunes 8 de junio

Desde el lunes 8 de junio, la representación de la institución recaerá en los reyes Felipe y Letizia y en la reina emérita Sofía, que se repartirán los distintos actos previstos.

Aunque Zarzuela todavía no ha difundido el programa oficial correspondiente a esa semana —la agenda suele publicarse cada viernes alrededor de las 13 horas—, ya ha trascendido que la madre del monarca asistirá esa tarde a la catedral de la Almudena.

Allí, doña Sofía participará en el homenaje que el Papa rendirá a la patrona de Madrid.

Miércoles 10 de junio

La agenda compartida entre la Familia Real y el Pontífice continuará en Barcelona. El soberano y la reina Sofía viajarán a la Ciudad Condal para asistir a la misa que León XIV oficiará en la Sagrada Familia.

La ceremonia tendrá un carácter especialmente simbólico, ya que el Papa bendecirá la torre de Jesucristo coincidiendo con los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Viernes 12 de junio

La estancia del Santo Padre en España finalizará el viernes 12 de junio. Para esa última cita, doña Sofía estará presente en el acto de despedida que tendrá lugar en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Asimismo, podría acompañar al Papa en la eucaristía que celebrará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, después de visitar el centro de acogida de Las Raíces para reunirse con migrantes y tras completar el programa de actividades previsto el día anterior en Gran Canaria.

León XVI y la Familia Real

Los reyes Felipe y Letizia en el Vaticano junto a León XIV. Gtres

La relación entre la Familia Real y León XIV se remonta a los primeros días de su pontificado. Los reyes Felipe VI y Letizia se desplazaron a Roma el 18 de mayo de 2025 para asistir a la misa de inicio de su ministerio petrino.

Se convirtieron, de este modo, en algunos de los primeros mandatarios en mostrarle personalmente su respaldo.

Durante aquella ceremonia, celebrada en la basílica de San Pedro, la reina Letizia hizo uso del denominado Privilège du blanc ("Privilegio de blanco").

Se trata de la excepción protocolaria, reservada a determinadas reinas y consortes católicas, que les permite vestir de ese color en presencia del Pontífice.

Además de doña Letizia, solo la reina Sofía, la Gran Duquesa María Teresa, la Gran Duquesa Stéphanie de Luxemburgo, Charlène de Mónaco y Paola y Matilde de Bélgica pueden presentarse con este color ante el Santo Padre.

El resto de mujeres deben hacerlo de negro. Esta deferencia simboliza la pureza, la inocencia y la paz, y se otorgó a estas monarquías por haber mantenido su fidelidad a la Iglesia católica durante la Reforma protestante.

La reina Letizia junto a León XIV en Roma el pasado 16 de octubre. Gtres

En octubre de 2025, la reina Letizia coincidió con León XIV en Roma en un viaje que hizo para acudir a la ceremonia internacional del Día Mundial de la Alimentación.

Su Majestad es embajadora especial para la nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y ostenta este cargo desde junio de 2015, cuando se le concedió con motivo del 80 aniversario de la citada organización.

Sus Majestades los Reyes, el pasado mes de marzo en Roma. Gtres

La reina Letizia volvió a lucir de blanco en marzo de este año, cuando junto al rey Felipe mantuvo una audiencia con León XIV en el Vaticano. Felipe VI tomó posesión como Protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor.

Las visitas de otros papas

León XIV es el tercer pontífice de la historia que visita España, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, debido a que tradicionalmente los papas no salían del Vaticano.

Juan Pablo II viajó a España un total de cinco veces y suya es la visita más larga, de 10 días en otoño de 1982, mientras que Benedicto XVI estuvo un total de tres veces a nuestro país.

Por su parte, el papa Francisco nunca visitó España como pontífice, aunque sí lo hizo como sacerdote en 1971, durante su formación jesuítica en el municipio madrileño de Alcalá de Henares.

Meses antes de su fallecimiento, Francisco expresó su deseo de visitar Canarias por la crisis migratoria. También Juan XXIII, como cardenal y Patriarca de Venecia, visitó España, pero lo hizo en la segunda quincena de julio de 1954, cuatro años antes de ser elegido papa.