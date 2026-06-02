La reina Letizia llena su agenda de compromisos en clave femenina para impulsar la labor de las mujeres

La Reina en el Palacio de la Zarzuela para recibir a la representación de Mamis Digitales. Jesús Briones Gtres

El mes de junio ha arrancado con fuerza en Casa Real. Ayer los Reyes participaron junto a Sus Altezas Serenísimas el Príncipe Alberto II y la Princesa Charlène de Mónaco en la visita a las exposiciones conmemorativas del 150º aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco.

No obstante, también tuvieron un fin de semana intenso con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas que, en esta ocasión, fue en Vigo y contó con la presencia de la princesa Leonor.

Previamente, doña Letizia acudió el pasado 29 de mayo a inaugurar la Feria del Libro de Madrid, uno de sus eventos imprescindibles de la primavera.

En la jornada de hoy, 2 de junio, la agenda de la Reina está repleta de audiencias. En concreto, arranca su día con un encuentro con una representación de la comunidad y plataforma online Mamis Digitales. Esta interesante iniciativa surgió en 2016 de la mano de Billie Sastre y Franc Carreras.

En la actualidad, el proyecto cuenta con más de 7.500 miembros en 54 países y su misión consiste en ofrecer oportunidades profesionales en el entorno digital para que así las madres puedan conciliar su vida laboral y personal.

Foto de familia junto a la representación de la plataforma Mamis Digitales. J.J. Guillén EFE

Después de esta primera cita, el Palacio de la Zarzuela acoge a la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias —también conocida como FEDEPE—.

La organización se encuentra de celebración: sus premios cumplen 35 años. Los mismos destacan el talento y liderazgo femenino reconociendo trayectorias excelentes en diferentes sectores.

La finalidad de FEDEPE no es otra que lograr la igualdad en el ámbito empresarial público y privado. Además, la entidad forma parte del Consejo de Participación de la Mujer.

Por último, la reina Letizia se reunirá con una representación del Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior.

La organización se constituyó en París en 2021 y se concibió para conectar a las profesionales españolas que trabajan fuera del país. Cuenta con más de 200 socias repartidas en algunas de las ciudades más interesantes en el plano empresarial y de los negocios del mundo.

No obstante, sus funciones van mucho más allá, ya que entre las mismas también destaca su Club de Ejecutivas Junior, radicado en París, así como su dinámica de mentoring.

Doña Letizia a su llegada a la primera de las audiencias del día de hoy, 2 de junio.

En esta ocasión, la Reina ha optado por un vestido rojo —un color que siempre defiende con estilo y que ha estado presente en su armario desde su llegada a la Casa Real— de manga corta con silueta wrap y largo midi. Del modelo destaca su lazada tipo fajín a la cintura.

Como complementos, ha escogido joyería minimalista y unas sandalias que siguen ese mismo estilo de tacón bajo y ancho, como habitúa. Una vez más, repite su fórmula beauty de confianza: maquillaje natural y melena peinada de forma cuidada pero casual con raya al lado.

Estas audiencias suponen una forma más de reflejar el compromiso de doña Letizia con la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, una de las orientaciones clave en su agenda, en la que también sobresale la inclusión social.

De hecho, hace algo más de un mes, a finales de abril, se reunió con la Fundación Secretariado Gitano en Madrid para promover estas causas y mantener un diálogo sobre empleo y equidad en esta comunidad.

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