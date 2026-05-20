La reina Letizia, de rojo en el Senado para otra de sus citas ineludibles con el periodismo: moda española y rubíes

La semana ha comenzado para la reina Letizia con una cita relacionada con el periodismo, lo que vuelve a conectarla con su antigua profesión. Y eso es un plus de ilusión en el desempeño de sus labores reales.

Atiende este evento desde sus tiempos como princesa de Asturias aunque fue en 2014 cuando empezó a presidirlo en solitario. Así pues, Su Majestad ha regresado al Senado para asistir a la XV edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario.

Lo hacía en un día convulso políticamente, pero el foco estaba puesto no en la actualidad sino en los galardonados: Paloma Cervilla, del diario The Objetive, y Héctor Esteban García, de Las Provincias.

Doña Letizia, con vestido de Adolfo Domínguez. Gtres

Estos reconocimientos ponen en valor la labor informativa, el interés divulgativo y la originalidad de la obra, así como la labor en pro de la democracia, el parlamentarismo, la pluralidad informativa, la dimensión territorial de la Cámara Alta y la perspectiva de género.

Doña Letizia ha llegado a la Cámara Baja con un total look rojo, vestido midi de manga corta y abertura central de Adolfo Domínguez, zapatos babies a juego de Magrit y cartera de mano de Menbur.

Como joyas, uno de sus pendientes más bonitos, también combinados con el estilismo.

Se trata del modelo Needle I am Red de Gold&Roses, que estrenó en 2022, y que la firma define como "una declaración de principios y de sentimientos a través del rojo: amor, belleza y libertad". Están fabricados en oro rosa de 18kts, diamantes y rubíes y tienen un precio de 2.180 euros.

La Reina ha rescatado sus pendientes de Gold&Roses de diamantes y rubíes. Gtres

En resumen, un outfit cargado de simbolismo, porque, además, la pieza principal es un guiño a la princesa Leonor, que tiene el mismo diseño pero en verde y lo llevó en 2023 en la Apertura de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados.

Doña Letizia ha recibido aplausos a su entrada al Senado para luego ocupar su lugar en el salón y escuchar las palabras del presidente del Senado. Posteriormente, ha entregado los galardones, con su cercanía habitual.

Los galardonados han recogido su premio, entre una calurosa ovación, y han posado para la foto de familia.

La Reina aplaude a las galardonados, Paloma Cervilla y Héctor Esteban García- Gtres

La agenda institucional de la Reina continúa mañana jueves 21 en Aranjuez, donde visitará la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en la celebración del X Aniversario del nuevo edificio en el que encuentra ubicada la Academia.

Será su última aparición de una semana en la que las noticias han destacado un nuevo reto para la princesa Leonor, que continuará con el plan de formación de los alumnos de cuarto curso de la AGA y se formará sobre técnicas básicas de lanzamientos en paracaídas.

Además, la heredera al trono y su hermana, la infanta Sofía, se preparan para tener un papel activo durante la próxima visita del Papa León XIV a España participando en algunos de los actos previstos.