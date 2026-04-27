La princesa 'Top Gun' vuelve a hacerlo: las espectaculares imágenes del segundo vuelo en solitario de Leonor

La princesa Leonor ha vuelto a ponerse a los mandos del Pilatus PC-21, el avión de instrucción del Ejército del Aire y del Espacio, para completar su segundo vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

La Casa Real ha difundido este lunes varias fotografías del ejercicio, realizado en las últimas semanas, coincidiendo con el anuncio de que la heredera estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid cuando finalice su formación militar. Este segundo vuelo llega después de la conocida como 'suelta', que Leonor realizó el pasado 18 de diciembre.

Entonces se la pudo ver antes de subir al avión y tras aterrizar, pero no durante el vuelo. En esta ocasión, las imágenes sí muestran a la Princesa de Asturias en el aire, pilotando el aparato, gracias a las fotografías tomadas desde otra aeronave que volaba en paralelo.

Desde Zarzuela han explicado que en diciembre no se pudo realizar este tipo de seguimiento gráfico por los protocolos específicos de seguridad que rodean a la primera suelta. Por eso, las nuevas imágenes tienen un valor añadido: permiten ver por primera vez a Leonor en solitario, ya dentro de una fase más avanzada de su instrucción.

En una de las fotografías se observa a la hija mayor de los Reyes en la cabina del Pilatus PC-21, el modelo con el que se forman actualmente los alumnos de la Academia. Sustituyó al C-101, conocido popularmente como Culopollo, y exige una preparación previa que combina clases teóricas, simuladores y vuelos con instructor antes de que el alumno pueda pilotar solo.

Las instantáneas del vuelo fueron tomadas en las últimas semanas en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. EFE / Casa Real

En esta ocasión, las fotografías se realizaron desde otro avión que volaba en paralelo. EFE / Casa Real

Leonor se incorporó en septiembre a la Academia de San Javier como alumna de cuarto curso y con el grado de alférez. Su llegada se produjo después de completar las etapas anteriores de su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín.

Por lo general, los alumnos realizan su primer vuelo con instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, aunque no existen plazos fijos. El primer vuelo en solitario se produce únicamente cuando el instructor considera que el alumno tiene los conocimientos y destrezas necesarios para manejar el avión sin acompañamiento.

La princesa Leonor desfila al mando de una sección de cadetes en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia. EFE / Casa Real

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