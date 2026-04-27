Leonor elige la Carlos III para estudiar Ciencias Políticas y seguirá formándose en España como futura jefa de Estado

La princesa Leonor encara 2026 como un año de transición. Tras tres cursos de formación militar —en Zaragoza, Marín y San Javier—, la heredera al trono se encuentra en la recta final de una etapa que ha marcado su preparación y su proyección pública. En apenas unos meses, ese ciclo llegará a su fin. Y, con él, comenzará otro: el universitario.

La Casa de S.M. el Rey ha anunciado que la Princesa de Asturias iniciará sus estudios superiores en la universidad pública Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, a partir del curso 2026-2027. Un paso medido, coherente con el diseño de una formación pensada al detalle, en la que cada etapa responde a una lógica institucional.

El grado elegido, de cuatro años, se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y propone una mirada amplia sobre el funcionamiento de los sistemas políticos. Desde el inicio, el plan de estudios combina asignaturas como Fundamentos de Ciencia Política, Teoría del Derecho o Sociología con herramientas metodológicas que permiten analizar la realidad social con rigor.

A medida que avanza la carrera, se incorporan materias como Derecho Constitucional, Política Comparada, Análisis Electoral o Política Europea, junto a contenidos en Economía, Historia y Relaciones Internacionales. El itinerario se completa con optativas orientadas a los grandes desafíos contemporáneos —desde el cambio climático hasta la gobernanza global—, prácticas externas y un Trabajo de Fin de Grado.

Un recorrido académico que, además de formar especialistas, también permite a los alumnos desarrollar una comprensión profunda de las estructuras institucionales. El acceso de la Princesa responde al itinerario previsto para estudiantes con formación internacional.

Tal y como recoge el comunicado oficial, Leonor "ha superado satisfactoriamente el proceso de selección" y ha obtenido "la resolución favorable del Comité de Evaluación", encargado de valorar expedientes procedentes de sistemas educativos extranjeros. Su paso por el UWC Atlantic College, donde cursó el Bachillerato Internacional, ha sido determinante en este proceso.

Hasta ahora, el destino universitario de la heredera había permanecido abierto. Su formación en Gales, unida a la creciente internacionalización de las trayectorias académicas en las monarquías europeas, alimentaba la posibilidad de que continuara sus estudios fuera de España. A ello se sumaba la elección de la infanta Sofía, que había iniciado su carrera en una institución privada internacional.

La decisión final, sin embargo, sitúa su formación en el sistema público español. Una elección que, de hecho, conecta con el recorrido del rey Felipe VI, que cursó sus estudios universitarios en Madrid antes de completar su formación en el extranjero.

En el caso de Leonor, no se descarta una etapa similar en el futuro, con un posgrado fuera de España. Lo que sí cabe suponer es que durante los próximos años, la Princesa compatibilizará su vida académica con sus compromisos institucionales, en una agenda que irá ganando peso de forma progresiva.

La universidad se incorpora así a una formación que ya combina dimensión militar, proyección pública y preparación académica. Leonor inicia, con este paso, una etapa que podría ser menos mediática que la anterior, pero igualmente decisiva. Una en la que el foco se desplaza del uniforme a las aulas y en la que la joven sigue construyendo, con discreción, el perfil de la futura reina de España.

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