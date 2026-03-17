La reina Letizia se da un baño de masas en Jaén: su tierna imagen con un bebé, muchos 'selfies' y salida al balcón

La Reina, a su llegada al Ayuntamiento de la ciudad posa con un bebé en brazos. Gtres

Este martes 17 de marzo es intenso para los Reyes. Comenzaban la jornada a las 10 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela con una audiencia al equipo español que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina. Allí, ambos felicitaban a los deportistas, en especial a la esquiadora Audrey Pascual que ha ganado cuatro medallas.

Ya en el exterior del edificio, posaban para una foto de familia y recibían sendas camisetas con sus nombres como regalo, una para Felipe VI y otra para Letizia. Terminado este encuentro, volaban hacia Jaén para asistir a los actos conmemorativos del 1.200 aniversario de la capitalidad.

Su primera parada, el Ayuntamiento de la ciudad, donde les esperaban multitud de personas. La Reina, siempre cercana y natural, se ha dado un auténtico baño de masas, repartiendo apretones de manos, posando para muchos selfies e incluso cogiendo cariñosamente a un bebé.

La Reina se ha dejado fotografiar por muchos de los asistentes. Gtres

Esta imagen, no por ser bastante habitual, deja de resultar curiosa y emotiva, pues muestra su lado más maternal. Con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, rebasada la mayoría de edad y viviendo fuera de casa, los niños pequeños despiertan toda su ternura.

Vestida con el mismo diseño fucsia de tweed —no ha habido tiempo para cambios de vestuario—, Su Majestad doña Letizia se ha parado durante unos minutos antes de entrar en el edificio. Luego, tanto ella como el Rey han salido al balcón para volver a saludar.

Es la primera vez que acuden juntos a Jaén, lo que hace que la expectación fuera máxima. Curiosamente, había muchos jóvenes que, entusiasmados, reclamaban su atención. También varias banderas de España que ondeaban en un ambiente casi festivo.

En realidad, esta visita estaba prevista para abril de 2025, pero el apagón que dejó a oscuras a todo el país provocó que se retrasara. Casi un año después, han hecho acto de presencia para ser recibidos por el alcalde, Julio Millán, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otras autoridades.

Letizia, con vestido de tweed fucsia, entrando en el Ayuntamiento. Gtres

Seguidamente, se han trasladado al Salón Mudéjar para conocer la exposición conmemorativa del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, uno de los ejes centrales de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento.

La visita se completa con un recorrido por los Baños Árabes, uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos de la ciudad y referente del patrimonio histórico andalusí, ubicado en el Palacio de Villardompardo.

Terminado este compromiso institucional, será el 20 de marzo cuando volvamos a ver a la reina Letizia, que viaja a Roma para la toma de posesión del Rey como Protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor.