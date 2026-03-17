El gesto de la reina Letizia con Audrey Pascual, medallista de los Paralímpicos de Invierno, y un regalo para la posteridad

Este martes 17 de marzo, la actividad de los Reyes resulta frenética con varios actos y una distancia de alrededor de 300 kilómetros entre ellos. El primero de la mañana, la audiencia en el Palacio de Zarzuela al equipo paralímpico español participante en los recientes Juegos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Entre sus miembros, la estrella del campeonato Audrey Pascual, que volvió a casa con dos oros, una plata y un bronce en esquí alpino sentado femenino. Precisamente con ella Su Majestad doña Letizia ha tenido un momento de cercanía, saludándola efusivamente y dándole la enhorabuena, así como al resto de sus compañeros.

La historia de esta campeona de 21 años y sus increíbles logros deportivos la han colocado en el centro de la atención mediática. Nació sin tibias a causa de una malformación congénita poco común pero esto nunca fue obstáculo para cumplir sus sueños.

Comenzó a esquiar con prótesis cuando era solo una niña y a los 15 ya estaba compitiendo a nivel nacional e internacional. Este ha sido su debut en los JJOO de Invierno y sus dos oros confirman su talento y su prometedora trayectoria.

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