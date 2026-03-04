Así es Stéphanie de Lannoy, la aristócrata convertida en Gran Duquesa de Luxemburgo que se citará con Letizia en Madrid

La actual Gran Duquesa de Luxemburgo, Stéphanie de Lannoy, en una imagen de octubre de 2019. Gtres

Madrid se prepara, se engalana y se pone guapa para recibir este jueves, día 5 de marzo, a Sus Altezas Reales los Grandes Duques de Luxemburgo, que realizarán una visita oficial de presentación a nuestro país.

Serán, por supuesto, Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia los que den la bienvenida con honores militares a Guillermo V y Stéphanie de Lannoy en la que será su primera visita a España como Grandes Duques.

La agenda de los soberanos españoles, no obstante, comienza un poco antes, pues en la mañana de ese mismo jueves presidirán la inauguración de la 45ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo a nivel internacional.

Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo en una imagen proporcionada por el Gran Ducado de Luxemburgo.

Al concluir con sus compromisos en IFEMA-Madrid, se trasladarán al Patio de la Armería, frente al Palacio Real, para reunirse con sus homólogos luxemburgueses. Allí, Felipe VI y Guillermo V mantendrán un encuentro entre las dos delegaciones y, posteriormente, don Felipe y doña Letizia ofrecerán un almuerzo en honor a ambos.

Los Grandes Duques de Luxemburgo han escogido España como punto de partida de su gira oficial de presentación. Los reyes Felipe y Letizia realizaron una visita oficial a Luxemburgo en noviembre de 2014. Los Grandes Duques de Luxemburgo comenzaron su reinado en octubre del año pasado, tras la abdicación de Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo, pero.... ¿cómo es Stéphanie de Lannoy, la única consorte europea con título nobiliario?

María Teresa, Enrique, Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo. Gtres

A sus 41 años, Stéphanie de Lannoy inició hace cuatro meses la etapa más determinante de su vida pública. Lo hizo con un referente claro: su suegra, María Teresa de Luxemburgo, con quien siempre ha mantenido una relación cómplice y cercana. Esa sintonía quedó patente durante la ceremonia de traspaso de poderes, un acto cargado de simbolismo que reunió a buena parte del país y a representantes de la realeza europea para dar la bienvenida al nuevo jefe de Estado y a su esposa.

Nacida el 18 de febrero de 1984 en Bélgica, en el seno de una familia aristocrática, Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy creció como la menor de ocho hermanos. Hija del conde Felipe de Lannoy y de Alix della Faille de Leverghem, su educación combinó tradición y apertura internacional desde muy pronto.

Tras comenzar sus estudios en su localidad natal, Ronse, completó la secundaria entre Bélgica y Francia. Antes de iniciar la universidad vivió un año en Moscú, donde profundizó en Lengua y Literatura rusa, una experiencia que marcaría su posterior trayectoria académica.

Se licenció en Filología Germánica en la Universidad Católica de Lovaina y amplió su formación con un máster en la Universidad Humboldt de Berlín, centrado en la influencia del romanticismo alemán en la literatura rusa. Habla cinco idiomas, una herramienta valiosa en su actual papel institucional.

Su historia con Guillermo de Luxemburgo comenzó en 2004, en una reunión de amigos en Alemania. Ella misma ha contado que intuyó desde el primer momento que estaba ante alguien excepcional. Aquel flechazo desembocó en una boda real el 20 de octubre de 2012 en la Catedral de Nuestra Señora de Luxemburgo, una ceremonia seguida con expectación dentro y fuera del país.

Felipe y Letizia en la boda religiosa de Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo en 2012. Gtres

Entre los invitados se encontraban entonces los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, además de rostros habituales de la realeza europea como los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, Carolina de Mónaco, Federico y Mary de Dinamarca, Victoria de Suecia o Mette-Marit de Noruega.

Para aquel “sí, quiero”, Stéphanie confió en un diseño de alta costura de Elie Saab: manga francesa, encaje minucioso y bordados en hilo de plata. Coronaba el conjunto una tiara familiar elaborada por la firma belga Althenloh, en platino y diamantes, con un gran brillante en forma de pera como pieza central.

Como Gran Duquesa heredera mantuvo siempre un perfil discreto, centrado en causas sociales, cultura y derechos humanos, acompañando a su marido en los principales compromisos de la Casa Ducal. Ahora, tras cuatro meses ejerciendo de Gran Duquesa consorte su agenda y visibilidad se han multiplicado, asumiendo plenamente las funciones que hasta ahora llevaba a cabo María Teresa.

Stéphanie de Lannoy junto a su hermano llegando a su boda con el entonces futuro Gran Duque de Luxemburgo. Gtres

En el ámbito privado, nunca ha ocultado su deseo de preservar el espíritu de familia numerosa con el que creció. Por el momento, el matrimonio tiene dos hijos: el príncipe Charles (nacido en mayo de 2020) y el príncipe François (marzo de 2023), que representan la continuidad de la dinastía.

Amante de la música —estudió solfeo, piano y violín—, también siente predilección por la literatura y el arte. Esa inclinación cultural se refleja en una imagen pública sobria y elegante. Frente al estilo más vibrante y colorista de su suegra, Stéphanie suele decantarse por líneas limpias, vestidos midi y mangas francesas, reservando los grandes despliegues joyeros para cenas de gala y retratos oficiales.

La Gran Duquesa Stéphanie de Lannoy de Luxemburgo en su primer retrato oficial.

En uno de sus primeros retratos pintados como Gran Duquesa aparece con un vestido azul adornado con pedrería en las mangas y varias piezas históricas de la Casa Ducal, entre ellas la conocida tiara belga diseñada por Henry Coosemans en 1953, una impresionante composición de 854 diamantes.

En su vestidor conviven firmas como Elie Saab, Armani, Diane von Furstenberg, Carolina Herrera o Emilio Pucci, siempre interpretadas desde ese clasicismo sereno que parece definir tanto su personalidad como su nueva responsabilidad institucional.

Desde el pasado octubre, Stéphanie de Lannoy, junto a su marido, el Gran Duque de Luxemburgo, comenzó una etapa en la que discreción y continuidad serán, previsiblemente, las claves de su reinado. Y este jueves, en Madrid, estrecharán lazos institucionales con los reyes Felipe y Letizia, presentes en su boda, testigos de su amor y de su futuro como jefes del Estado luxemburgués.