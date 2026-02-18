La reina Letizia apoya la lana española y reivindica su valor histórico, cultural y sostenible en su último acto

Miércoles de Ceniza. Número 14 del Paseo del General Martínez Campos. Chamberí. Madrid. La ciudad no se detiene; la avenida apenas respira cuando los semáforos se tiñen de rojo. A las 9:45 horas, la histórica Institución Libre de Enseñanza se prepara para recibir a Su Majestad la reina Letizia.

A las 10:30 en punto, desciende del coche oficial y saluda a los presentes a los curiosos que están en los balcones de sus casas. Accede y estrecha la mano al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como a representantes de la asociación promotora: Alberto Fesser, presidente de La Fábrica, y Álvaro Matías, director de la Alianza por la Lana.

La presencia de la Reina resulta clave en un acto de estas características, habida cuenta de la relevancia que tuvo la lana merina en España entre los siglos XV y XVIII, cuando nuestro país era la gran potencia mundial en este sector.

La reina Letizia junto al ministro Urtasun en el acto de presentación de Alianza por la Lana. Gtres

Abrazando la historia y con la mirada puesta en el presente y el futuro, Letizia ha querido brindar este miércoles, 18 de febrero, su apoyo a la presentación oficial de la Alianza por la Lana, celebrada en el marco del Madrid Design Festival 2026.

Se trata de un proyecto que trabajará por la puesta en valor de la lana española desde la perspectiva del diseño, conectando tradición, innovación y sostenibilidad.

Un guiño estilístico coherente

Para esta ocasión tan significativa —en la que se ha formalizado la puesta en marcha de la alianza— la Reina ha apostado, como no podía ser de otra manera, por un traje de dos piezas en lana fría azul marino, compuesto por chaqueta y pantalón. El corazón del look lo ocupaba una romántica blusa beige con gran lazada al cuello.

En los últimos tiempos, doña Letizia suele optar por la melena suelta, y así ha sido también en esta jornada. En el apartado de joyas, ha lucido pendientes largos de la firma valenciana Sure Jewels y su habitual anillo de Coreterno.

“La lana es identidad, paisaje y futuro”

La Reina ha lucido un traje de chaqueta azul de lana fría. Gtres

“Poner en valor la lana española y promover su recuperación”. Con estas palabras, Alberto Fesser ha resumido el espíritu de la iniciativa. También ha subrayado la importancia del uso, la conservación y el desarrollo de este material, destacando su valor cultural y ecológico.

“La lana forma parte esencial de nuestra identidad cultural, de nuestra historia, de nuestro paisaje y de nuestro futuro. Queremos poner el foco en su valor desde el ecosistema del diseño: es un material fundamental”, ha concluido.

Por su parte, Álvaro Matías ha explicado que la asociación “entiende el diseño como una herramienta capaz de activar conversaciones relevantes”.

Además, ha querido reivindicar el papel del sector primario: “Alianza por la Lana es un espacio de oportunidades y transformación para activar nuevas colaboraciones y lograr que los proyectos crezcan y generen impacto. Queremos ser conexión entre empresas, instituciones y la sociedad”.

Sobre la Alianza por la Lana

Su Majestad la Reina junto a Tomás Alía y Alberto Fesser. Gtres

La Alianza por la Lana surge de una iniciativa impulsada por el Madrid Design Festival junto a un grupo multidisciplinar de profesionales. Su objetivo es recuperar y poner en valor la lana como material fundamental de nuestra cultura, economía y patrimonio, reconociendo su papel esencial en nuestra identidad y en el paisaje que nos define.

El propósito es claro: impulsar acciones y colaboraciones que contribuyan a transformar la realidad del sector lanar, fortalecer su cadena de valor y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Todos los integrantes comparten una convicción: la lana es un símbolo vivo de nuestra historia y un recurso clave para construir un futuro más consciente.

El 10 de abril de 2025, la Reina recibió en audiencia a los promotores de la iniciativa Tejiendo Redes. La lana. Patrimonio en extinción, germen de lo que hoy cristaliza en esta Alianza. Un proyecto desarrollado bajo el paraguas del Madrid Design Festival que ahora da un paso más con su constitución formal. Meses después, Letizia continúa mostrando interés y respaldo a una iniciativa que conoció en aquella audiencia en Zarzuela.

La agenda de la Reina

Volveremos a ver a la reina Letizia mañana jueves, 19 de febrero, cuando visite la fábrica de calzados Pedro García, que celebra su centenario. Está previsto que recorra las instalaciones que la histórica firma española posee en la localidad alicantina de Elda, desde donde exporta al mundo entero.

Para cerrar la intensa semana de actos oficiales, el viernes 20 de febrero, los reyes Felipe VI y Letizia recibirán al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en visita oficial. Un encuentro que ha tenido que posponerse en dos ocasiones: primero, por motivos de salud del mandatario luso; después, debido a las borrascas que azotaron España y Portugal.