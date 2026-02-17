Letizia sella su compromiso con la democracia en el acto que consagra la Constitución de 1978 como la más longeva

El Rey ha insistido en que la clave de su vigencia reside en su origen. "Hoy celebramos la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas. Esa credencial democrática es la clave de su duración", ha señalado. Y ha concluido con una idea clara: "La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla".

Durante toda la intervención, la reina Letizia ha permanecido seria y atenta, siguiendo el discurso de su esposo con gesto de concentración y acuerdo. Su actitud, sobria y plenamente institucional, ha estado a la altura de un momento en el que, pese a la ausencia de discursos, su presencia acompañando a Felipe VI no ha pasado desapercibida.

Tras el acto, los Reyes han visitado la exposición Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades, instalada en el propio Congreso de los Diputados. Ha sido en este recorrido donde Doña Letizia ha dejado ver una faceta más atenta y cercana.

La Reina se ha detenido en varios puntos de la muestra, observando con detenimiento documentos históricos, imágenes y elementos clave del proceso constituyente. Muy implicada, ha seguido las explicaciones con interés, intercambiando impresiones con las autoridades y responsables de la exposición.

En un momento especialmente significativo, la consorte ha protagonizado un gesto espontáneo al saludar a uno de los cámaras presentes en la sala, en una muestra de naturalidad que no ha pasado desapercibida. Un detalle que refleja su cercanía incluso en un entorno marcado por la solemnidad institucional.

Su lenguaje corporal, medido y respetuoso, ha acompañado el carácter simbólico de una jornada que pone en valor el texto que ha vertebrado la democracia española durante casi medio siglo.

Elegancia en clave institucional

Para esta cita histórica, la Reina ha vuelto a demostrar su dominio del lenguaje institucional también a través de la moda. Ha recuperado un traje en color azul marino, una tonalidad asociada a la formalidad y la estabilidad, compuesto por una chaqueta estructurada de manga francesa, cuello camisero y ligero bajo peplum, y una falda recta de largo midi.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, reciben a los Reyes a su llegada para presidir el acto. Fernando Villar EFE

Se trata de un conjunto que ya había lucido anteriormente, lo que confirma su apuesta por la reutilización consciente de prendas clave de su armario. Una elección que refuerza su imagen de sobriedad y coherencia, especialmente en actos vinculados a la vida parlamentaria.

En cuanto a las joyas, ha optado por unos pendientes de diamantes, oro blanco y aguamarinas de la joyería madrileña Aldao. En esta ocasión, ha prescindido de la lágrima colgante, apostando únicamente por la parte superior, en una decisión que aporta mayor discreción al conjunto y se ajusta al carácter del acto.

Ha completado el estilismo con un bolso en tono navy y unos salones a juego de tacón bajo, una elección que combina elegancia y funcionalidad. El resultado ha sido una imagen impecable, acorde con el significado institucional de la jornada.

Con su presencia en el Congreso, la reina Letizia ha vuelto a evidenciar su implicación en los actos clave de la vida democrática española. Una jornada histórica que consagra a la Constitución de 1978 como la más longeva y que reafirma su papel como el pilar fundamental sobre el que se sustenta la España de nuestros días.