Las muestras de respeto de la reina Letizia en el homenaje a Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su muerte

La semana termina en la agenda institucional con un acto importante. Felipe VI y la reina Letizia han presidido el homenaje a Francisco Tomás y Valiente, en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. La cita, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde el Rey estudió en su día y a la que seguro regresa con un montón de recuerdos.

El homenaje al que fuera presidente del Tribunal Constitucional, que se prolonga varios días, cuenta con diversas actividades, entre ellas una exposición conmemorativa que también han recorrido los monarcas. Lleva por título In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026 y está ubicada en el hall de la segunda planta de la facultad.

La muestra se articula en dos partes. La primera, dedicada a la trayectoria personal, académica y pública del jurista y la segunda, a las reacciones tras su asesinato, los homenajes que se le tributaron y la trascendencia que ha tenido su figura.

Los Reyes han presidido el acto. Gtres

La visita incluye una instalación que reproduce el despacho del profesor con sus estanterías originales. “Un espacio vacío, metáfora de una ausencia y de un trágico desenlace que nos empobreció a todos. Y una estantería en la que permanece su obra, metáfora también de una actividad destacada como historiador y jurista”, según el comité organizador.

La Reina ha recorrido la estancia, muy interesada y mostrando un profundo respeto por la figura de Tomás y Valiente. Su gesto serio y concentrado y la sobriedad de su estilismo reflejaban ese mensaje. Ha recuperado su mono negro, con la parte superior blanca, de la diseñadora Teresa Helbig, con unas botas altas y cómodas.

Su Majestad la reina Letizia se ha detenido especialmente en los lugares que mostraban documentos y libros. Seguidamente, los Reyes han colocado una corona de flores y han guardado un respetuoso silencio, en un gesto de recuerdo hacia esta importante figura del Derecho.

La Reina y Ana Tomás y Valiente, hija del fallecido. Gtres

Especialmente cariñoso ha sido el abrazo entre la Reina y Ana, una de las hijas de Tomás y Valiente. Por su parte, Felipe VI ha pronunciado un emotivo discurso, cargado de contexto histórico y de recuerdos, pues el fallecido fue profesor suyo en su primer año de carrera.

“Su figura invitaba a acercarse, pero escucharle, leerle y conocer su trabajo me hacía sentir pequeño, no por altura, sino por hacerme consciente de tanto que me faltaba por saber y comprender. Talla de hombre de leyes, talla de conocedor profundo de nuestra historia y talla de maestro y servidor público", ha confesado.

"El 14 de febrero de hace 30 años, Francisco Tomás y Valiente fue asesinado muy cerca de donde nos encontramos, en su despacho de la Facultad de Derecho. Eran tiempos muy duros, donde la sociedad se enfrentaba con cruda regularidad —cuesta creerlo, con la perspectiva de los años— a la barbarie en forma de goteo de atentados terroristas", ha dicho.

Y ha recuperado su legado: “Decía Francisco Tomás y Valiente: ‘Cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco’. Qué razón tenía. Porque cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es, cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto… debemos nuestra convivencia democrática a personas como él".

Asimismo, en el acto se ha recordado a las demás víctimas del terrorismo y se ha destacado su contribución a la democracia.