Nuevo acto en solitario de la infanta Sofía: toma el relevo de la Emérita e inaugura un centro de perros guía de la ONCE

La agenda de esta semana de los reyes Felipe VI y Letizia ha estado repleta de compromisos sociales y solidarios. Y además, los ha llevado de nuevo a hacer viajes por el terreno español. En concreto, ayer mismo se desplazaron hasta Huelva, donde se celebró a las 18:00 horas una misa funeral en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Sin embargo, este viernes, 30 de enero, ha sido la infanta Sofía la que ha llevado a cabo sus funciones y ha disfrutado de una cara más amable de lo que conllevan sus responsabilidades. La cita ha sido en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, en Madrid, y la localización, el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG).

En este espacio —que ella ha inaugurado— se entrenan a los animales que acompañan a las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Los canes tienen la importante función de contribuir a la mejora de su autonomía, llevándolos a tener una vida lo más plena posible.

La Infanta a su llegada a las instalaciones de la ONCE. Sergio R Moreno Gtres

Este acto es el segundo acto en solitario de la infanta Sofía, cuyas funciones adquieren cada vez más relevancia, al igual que previamente ha sucedido con su hermana, la princesa Leonor, heredera al trono.

La primera vez que acudió a un evento sin la compañía de otros miembros de Casa Real fue a finales de 2024, en el mes de diciembre. Entonces se celebró la cita Objetivo Patrimonio: Concurso de Fotografía Infanta Sofía, que tuvo además lugar en el Palacio Real. Entonces, la joven jugaba en casa.

La infanta Sofía junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sergio R Moreno Gtres

Tuvo un papel discreto y se mostró un tanto tímida, pero siempre en la línea de todos los miembros de su familia. De hecho, siguió su ejemplo incluso con su outfit, ya que lució un traje blanco que recordaba a muchos de los que ha llevado Letizia a lo largo de los años —incluido el anuncio de su compromiso con el Rey— o Leonor.

De forma más reciente, el pasado mes de octubre, y aprovechando su estancia en Portugal para estudiar, visitó al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en su residencia oficial.

La Infanta, que es una gran amante de los perros, al igual que su abuela paterna, toma el relevo de esta en un acto que la Emérita protagonizó hace justo 10 años, en el 25 aniversario de la organización. Doña Sofía mantiene por el momento su agenda paralizada tras el fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia.

La infanta Sofía inaugura un nuevo centro de cría y adiestramiento canino de la ONCE.

Para la ocasión, la joven ha optado por un look de lo más cómodo y, una vez más, en la línea de lo que muchas veces también lucen su madre y su hermana.

Se trata de un estilismo conformado a partir de básicos como una blazer en gris, un jersey con cuello a la caja en color negro y unos vaqueros de campana con el bajo deshilachado. Para los zapatos, ha escogido unas botas.

Como de costumbre, ha llevado un maquillaje discreto, donde destaca su sombra de ojos anaranjada, una apuesta beauty por la que ya se ha decantado en otras ocasiones.

Sobre el proyecto

La infanta Sofía es una gran amante de los animales. Gtres

Este proyecto nació hace más de 35 años y en su sede de Boadilla, además de tener las instalaciones necesarias para albergar a los cánidos, también cuentan con un hospital veterinario para que estas mascotas tan especiales tengan todos los cuidados pertinentes.

Igualmente, la función que realizan en el complejo es transversal, ya que los solicitantes de este servicio pueden permanecer en el espacio durante el curso de formación que han de realizar para aprender a trabajar, y convivir, con esta pareja tan especial.