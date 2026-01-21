Muere la princesa Désirée, hermana del rey Carlos Gustavo de Suecia: el emotivo mensaje del monarca

El comienzo de 2026 está resultando triste para las monarquías europeas. Sólo unos días después del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, la Casa Real sueca se viste ahora de luto.

Este miércoles 21 de enero, la familia Bernadotte ha comunicado la muerte de la princesa Désirée, hermana del rey Carlos Gustavo, a los 87 años. El monarca ha expresado su pesar a través de un sentido comunicado publicado en redes sociales. "Con gran tristeza he recibido la información de que mi hermana, la princesa Désirée ha fallecido", empieza el escrito.

"Son muchos los cálidos recuerdos creados en la casa de la familia Silfverschiöld en Västergötland, un lugar en Suecia que llegó a significar mucho para ella. Mi familia y yo expresamos nuestras condolencias a sus hijos y a sus familias", prosigue el escrito.

Como señal de respeto, se ha decretado que las banderas ondeen a media asta en el Palacio Real y en el de Haga. Era la tercera de los cinco hijos de Gustavo Adolfo y la princesa Sibila. Siempre llevó una vida muy discreta en el castillo de Koberg, donde ha fallecido.

Apareció en público en contadas ocasiones, como la boda de su sobrino, el príncipe Carlos Felipe y en inauguraciones y ceremonias de entrega de premios, como en 1985, cuando fue la encargada de entregar un galardón al fotógrafo Irving Penn.

Su infancia —y la de sus hermanos— estuvo marcada por la prematura muerte de su padre en un accidente aéreo en 1947. Fue educada durante los primeros años en el Palacio Real y dio clases de ballet y piano.

Su formación continuó en la Escuela Francesa de Estocolmo y en 1960 se graduó del Seminario Social Pedagógico como maestra de preescolar. También era una apasionada del esquí.

Désirée de Suecia, en su boda. Casa Real Suecia

En 1964, Désirée se casó con el barón Niclas Silfverschiöld, con el que tuvo tres hijos y del que enviudó en 2017. A consecuencia de esta boda, en la que lució la emblemática tiara de los Camafeos, perdió su título de Alteza Real al no tener él sangre azul, manteniendo el de princesa y, por matrimonio, era baronesa consorte.

Su muerte deja un gran vacío para el rey Carlos Gustavo, que en 2024 despedía a otra de sus hermanas, Birgitta, que falleció a los 87 años en Palma de Mallorca. Allí residía desde la década de los 90.

Entonces, el comunicado fue similar: "Con gran tristeza he recibido hoy la noticia del fallecimiento de mi hermana, la princesa Birgitta. Era una persona pintoresca y franca a la que mi familia y yo extrañaremos profundamente. Junto con todos ellos, hoy envío mi más sentido pésame a los hijos y nietos".

El Rey, con sus hermanas en el 80 cumpleaños de Birgitta, tambié fallecida. Casa Real Suecia

El monarca ha perdido dos hermanas en apenas dos años, pero sigue disfrutando de la compañía de otras dos, Margarita y Cristina, que tampoco suelen aparecer en eventos institucionales o familiares.

Por el momento se desconocen los detalles de la capilla ardiente y el entierro.