La profunda tristeza de la reina Letizia en el último adiós a la princesa Irene: en Grecia pero con el corazón en España

De luto riguroso y con la tristeza muy presente en sus rostros, la Familia Real española ha dado el último adiós a la princesa Irene de Grecia en el funeral que se ha celebrado en la catedral de Atenas.

Este 19 de enero es un día especialmente difícil, no sólo porque despiden a un miembro muy querido de Zarzuela, también por la inmensa tragedia que se vive en España a raíz del accidente de tren que ha dejado más de una treintena de víctimas y cientos de heridos.

En Grecia, pero inevitablemente con el corazón en España, Felipe VI y Letizia —que unas horas antes ya expresaban sus condolencias a las familias de los fallecidos— han protagonizado la imagen del pesar. Especialmente llamativo ha sido el gesto de la Reina, profundamente abatida a su llegada, seria y cabizbaja.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, desde Atenas: "La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".



Los Reyes han anticipado su regreso desde Atenas para estar en Córdoba.https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/gWehcBj5LP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 19, 2026

Tanto ella como el Rey han dedicado unas palabras a los medios allí congregados, antes de entrar en el templo. Han confirmado que regresarán lo antes posible, por lo que no estarán presentes en la recepción posterior al entierro de su Alteza Real Irene de Grecia.

"Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado.

Por su parte, Letizia ha añadido que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente". Por eso, los monarcas viajarán el martes 20 a la zona afectada. Para ello, han modificado su agenda, suspendiendo el acto que estaba previsto en Toledo, donde iban a entregar las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes, para arropar a los afectados y conocer los avances sobre el terreno.

También muy serias y afectadas se han mostrado la princesa Leonor y la infanta Sofía, que viajaban por primera vez de manera oficial a Grecia para rendirle un sentido último adiós a su tía abuela. Tenían una relación muy cercana, ya que ella vivió en palacio durante más de cuatro décadas y solían compartir también unos días de vacaciones en Mallorca cada verano.

La Familia Real, de luto riguroso en la catedral de Atenas. Efe

Al servicio religioso en la catedral de Atenas también han asistido los miembros de la Familia Real helena. Pablo de Grecia, actual cabeza de la Casa, era el primero en llegar, al igual que su hermano Nicolás para estar pendientes de cada detalle de los preparativos y acompañar el traslado del féretro de su tía desde la basílica de San Eleuterio, anexa a la catedral, hasta el templo principal para el funeral.

Doña Sofía hacía acto de presencia con sus dos hijas, Elena y Cristina, y algunos de sus nietos. Han viajado a Atenas Irene, Miguel y Pablo Urdangarin y Victoria Federica, los mismos que asistieron a la capilla ardiente en Madrid.

La reina Sofía, los Reyes y sus hijas, y las infantas, ante el féretro de la princesa Irene. Efe

Triste aunque con gran entereza, la Emérita ha saludado a las personas que esperaban a las afueras del templo y ha recibido el cariño de todos sus seres queridos, que la aúpan emocionalmente en un momento tan difícil para ella.

Terminada la ceremonia religiosa, todos se han desplazado hasta el cementerio de Tatoi, donde la princesa Irene de Grecia ha sido enterrada junto a sus padres, los reyes Pablo y Federica, y su hermano Constantino, fallecido en 2023.

Una jornada emotiva y doblemente dolorosa para los Reyes, que regresan de manera anticipada a España y que han estado en permanente contacto con las autoridades para seguir con detalle las tareas de rescate e investigación del accidente de Córdoba.