Muere la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, a los 83 años tras una larga enfermedad

Irene de Grecia junto a su hermana, la reina Sofía, en una imagen de diciembre de 2024. Europa Press

La Casa Real ha comunicado este 15 de enero la triste noticia del fallecimiento de uno de sus miembros más queridos. La princesa Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, ha muerto a los 83 años en Zarzuela, donde residía junto a su hermana y fiel compañera, la reina Sofía.

Su estado de salud ya llevaba preocupando un tiempo que se antojaba más largo de lo deseado. De hecho, la royal llevaba desde febrero de 2025 sin aparecer en público. Concretamente, la última vez que lo hizo fue en la boda de su sobrino Nicolás, que se celebró en Atenas.

Sus últimos días los ha pasado junto a la Emérita, que no se ha separado de su lado en ningún momento. El pasado verano, de hecho, se quedó en Madrid en lugar de pasar todas las vacaciones en Mallorca, como es tradición familiar desde hace cinco décadas.

Ese detalle fue prueba del grave estado de salud de Irene de Grecia, pero también del grado de compromiso de doña Sofía con ella.

Solo viajó a la isla en una ocasión para atender la recepción a las autoridades baleares en Marivent el 4 de agosto: fue una escapada exprés de una sola jornada. El 5 a mediodía regresó a Zarzuela para estar con su hermana pequeña.

De hecho, en la aparición pública recibió gestos de cariño constante por parte de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como de su nuera, la reina Letizia.

La última aparición de Irene de Grecia en Mallorca junto a la Familia Real. Gtres

En el estío de 2024 sí que ambas salieron con Felipe VI y Letizia, siguiendo la rutina que hasta 2025 era usual durante el periodo vacacional.

En estos últimos meses, la tía Pecu, como la llaman cariñosamente el Rey y las Infantas, ha permanecido alejada de los focos.

Solía ser habitual que acompañara a la reina emérita en muchos de sus actos oficiales en solitario; eran un tándem inseparable en todos los planos de la vida.

Las dos hermanas cuando asistieron al Premio BMW de Pintura en noviembre de 2024. José Ramón Hernando Europa Press

Sin embargo, sus problemas de movilidad —iba en silla de ruedas— y un empeoramiento de su estado de salud hicieron que dejase de salir de casa —en este caso de la Zarzuela—, donde ha estado recibiendo todos los cuidados necesarios para sobrellevar su larga enfermedad.

Antes de que se agravase la misma, en la primavera de 2024, fue ella la que mostró apoyo a su hermana durante el ingreso que esta sufrió en abril de ese mismo año debido a una infección del tracto urinario.

El siguiente mes de agosto, ambas viajaron a Grecia para despedir juntas a su tío, el príncipe Miguel, un momento de apoyo mutuo en el que una vez más demostraron la excelente relación fraternal entre ambas, algo de lo que fueron testigos los asistentes al funeral y las cámaras que captaron aquellos momentos.

La reina Sofía y su hermana en los actos del funeral de su tío en Grecia en 2024. Gtres

La noticia de su fallecimiento ha llegado después de que saltasen las alarmas al suspender la reina Sofía su agenda. El 14 de enero tenía previsto viajar a la capital de Gran Canaria para recibir el premio Gorila 2024, concedido en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Al día siguiente, jueves 15, otro acto marcaba su jornada: iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, estos actos tendrán que esperar.

Finalmente, la Casa Real ha dado a conocer la noticia en un comunicado: "Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

Próximamente, informa EFE, Zarzuela anunciará las ceremonias organizadas para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro para su entierro en el cementerio de Tatoi (Grecia).