Letizia adelanta las tendencias de primavera con una de sus prendas favoritas: la chaqueta de cuero roja de Mango
La reina ha asistido a la inauguración del Global Caregiver Forum organizado por UNICEF y la OMS en el espacio CaixaForum de Madrid.
La semana avanza y la agenda de los Reyes prosigue. Mientras que hoy Felipe VI tiene marcadas tres audiencias diferentes, Letizia encuentra su cita en el espacio CaixaForum de Madrid.
En concreto, la presencia de la Reina en el lugar se debe a la inauguración del Global Caregiver Forum, organizado por UNICEF y la OMS, donde presidirá el evento, que además cuenta con el respaldo del Gobierno de España.
Al encuentro asisten líderes, expertos y organizaciones con la finalidad de preparar una hoja de ruta que guíe la ampliación de los programas de crianza globalmente.
De acuerdo a la información facilitada por Casa Real, el acto se celebra tanto hoy, 15 de enero, como mañana, viernes 16.
Se espera extraer tras estos días una serie de bases de cara a una futura cumbre mundial y una resolución en la Asamblea General de la ONU, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de derechos humanos.
Es habitual ver a la Reina mostrar este compromiso. De hecho, hace apenas unos meses —en octubre— también participó en el Día Mundial de la Alimentación desde su posición como Embajadora Especial de la FAO, un rol que ocupa desde hace ya más de una década. Entonces, la cita coincidió además con el 80 aniversario de la fundación.
En cuanto a su look, en esta ocasión Letizia ha dejado de lado sus trajes para apostar por una parte superior de impacto y en tendencia que además seguirá vigente en primavera —una cazadora de cuero de color rojo— combinada de una de las formas más trendy del momento: con un pantalón gris.
Esta prenda de abrigo ya la llevó a comienzos de diciembre, jugando además de manera similar con el estilismo, y es de Mango. De hecho, la estrenó cuando arrancó 2025, cuando asistió a ARCO.Respecto a su apuesta de belleza, una vez más la naturalidad ha sido la tónica imperante, presente en su ya clásica melena con raya al lado.
El enero de los Reyes
No obstante, esta situación no ha bastado para parar la agenda de Sus Majestades, que desde que comenzara 2026 se han visto envueltos en una vorágine de eventos: desde la celebración de la Pascua Militar, donde también los acompañó la Princesa Leonor; hasta su desplazamiento ayer, miércoles 14 de enero, a Valencia.
En la comunidad mediterránea pasaron por las instalaciones del diario Las Provincias. Por su 160 aniversario el medio ha inaugurado la exposición La transformación de Valencia 1866-2026.
Además, mostraron una vez más su compromiso con los afectados de la dana al visitar el proyecto 'Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias'. Esta propuesta tiene como finalidad rescatar y preservar los recuerdos y tesoros de las familias afectadas por la catástrofe.