Letizia adelanta las tendencias de primavera con una de sus prendas favoritas: la chaqueta de cuero roja de Mango

La Reina se ha encargado de presidir el evento. En la imagen, junto al Director General de la OMS es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. J.J. Guillén EFE

La semana avanza y la agenda de los Reyes prosigue. Mientras que hoy Felipe VI tiene marcadas tres audiencias diferentes, Letizia encuentra su cita en el espacio CaixaForum de Madrid.

En concreto, la presencia de la Reina en el lugar se debe a la inauguración del Global Caregiver Forum, organizado por UNICEF y la OMS, donde presidirá el evento, que además cuenta con el respaldo del Gobierno de España.

Al encuentro asisten líderes, expertos y organizaciones con la finalidad de preparar una hoja de ruta que guíe la ampliación de los programas de crianza globalmente.

De acuerdo a la información facilitada por Casa Real, el acto se celebra tanto hoy, 15 de enero, como mañana, viernes 16.

Se espera extraer tras estos días una serie de bases de cara a una futura cumbre mundial y una resolución en la Asamblea General de la ONU, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de derechos humanos.

Es habitual ver a la Reina mostrar este compromiso. De hecho, hace apenas unos meses —en octubre— también participó en el Día Mundial de la Alimentación desde su posición como Embajadora Especial de la FAO, un rol que ocupa desde hace ya más de una década. Entonces, la cita coincidió además con el 80 aniversario de la fundación. Letizia arranca 2026 en solitario con un traje de raya diplomática que refuerza su mensaje de firmeza y poder En cuanto a su look, en esta ocasión Letizia ha dejado de lado sus trajes para apostar por una parte superior de impacto y en tendencia que además seguirá vigente en primavera —una cazadora de cuero de color rojo— combinada de una de las formas más trendy del momento: con un pantalón gris. Esta prenda de abrigo ya la llevó a comienzos de diciembre, jugando además de manera similar con el estilismo, y es de Mango. De hecho, la estrenó cuando arrancó 2025, cuando asistió a ARCO. Respecto a su apuesta de belleza, una vez más la naturalidad ha sido la tónica imperante, presente en su ya clásica melena con raya al lado. Respecto a, una vez más la naturalidad ha sido la tónica imperante, presente en su ya

Foto grupal en la inauguración del acto. J.J. Guillén EFE

El enero de los Reyes

Zarzuela está viviendo en los últimos días momentos difíciles, ya que el estado de salud de Irene de Grecia , hermana de la Emérita, ha empeorado tras iniciarse el año.

La preocupación estaba en el ambiente en especial desde el pasado verano, cuando doña Sofía suspendió sus usuales días de descanso en Mallorca para regresar a Madrid y ofrecerle sus cuidados y compañía.