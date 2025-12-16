Letizia rescata una blusa morada de lazada de su armario que estrenó en 2009 cuando aún era princesa

Un día especialmente lluvioso en Madrid para el primer acto institucional de la agenda de la reina Letizia. La cita era en la sede de Meta en Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana, donde ha asistido a la reunión del Patronato de la Fundación Fad Juventud, de la que es presidenta de honor, en la que se ha abordado la seguridad digital para esa franja de la población.

Tras este primer encuentro, Su Majestad asiste a un coloquio titulado 'Desafíos y retos de la seguridad digital para la adolescencia, infancia y juventud - Entornos Digitales Seguros', donde se analizan los principales desafíos en materia de seguridad digital y protección de la infancia, adolescencia y juventud.

En él participan Cristina Gutiérrez (INCIBE-CERT), Julio Albalad (INTEF) y Miguel Valle del Olmo (Representación Permanente de España ante la Unión Europea) con el periodista Carlos Franganillo como moderador. Para la jornada, Letizia ha recuperado su traje de chaqueta, el uniforme perfecto y ya habitual, pero esta vez con un toque de color.

La Reina, acompañada por, entre otros, por el vicepresidente de la Fundación fad Juventud, Pablo Isla y por el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri. Efe

Lo ponía su blusa de lazada morada, que lleva más de 15 años en su armario. Tenemos que viajar a sus tiempos de Princesa para encontrar la prenda: la estrenó en 2009, es de Felipe Varela, y la lució en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2011, la eligió para un posado en el Palacio de la Zarzuela con los entonces monarcas, Juan Carlos I y doña Sofía, que recibían allí al presidente alemán, Christian Wulff, y su esposa, de visita oficial en el país. A aquella cita también asistió Letizia y el príncipe Felipe.

Una foto que hoy, pasado más de una década, queda para el recuerdo en un momento delicado por la publicación de las memorias del rey Emérito y su situación de 'exilio' en Abu Dabi.

La Reina, con la misma blusa en 2011 y 2025. Gtres

Entonces, aderezó la camisa con una falda lápiz en gris y zapatos de tacón. En esta ocasión, la ha recuperado llevándola en clave oficina con su dos piezas de Hugo Boss y mocasines de la firma española Pons Quintana, consiguiendo un resultado perfecto. Comprobamos que la tendencia de las bow shirts viene de lejos y últimamente la Reina parece abonada a ellas. En su colección quizá esta morada fuera una de las primeras, ahora las tiene en diferentes colores: blanco, rosa, gris, granate...

Durante esta reunión con el patronato de la Fundación Fad, habitual en su agenda oficial cada año, Letizia ha vuelto a escuchar los avances en un tema que le preocupa especialmente. Ha participado activamente en la charla interesándose por todos los pormenores de los temas a tratar.

Esta entidad independiente tiene como propósito mejorar el bienestar y la calidad de vida de los jóvenes, actuando desde distintos ámbitos. Por un lado, analiza su universo y lo monitoriza detectando riesgos y oportunidades; también influye directamente en ellos, sus familias y las políticas públicas.

El resto de la semana, la madre de Leonor y Sofía tiene varias apariciones programadas: el miércoles 17 asiste a la conmemoración del 20º aniversario de FUNDÉURAE y al día siguiente preside la XVI Convención NAOS y entrega sus premios; ambos actos en Madrid.