El apoyo constante de Letizia a APRAMP: gestos de cariño con las víctimas de la trata, look con mensaje y el debut del Rey

Este martes 2 de diciembre ha sido especialmente relevante en la agenda real con dos actos muy diferentes pero de gran calado. Primero, los Reyes han inaugurado la exposición de la Galería de las Colecciones Reales dedicada a la reina Victoria Eugenia para después asistir a un encuentro con 15 mujeres supervivientes de la trata en la Sede de la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con APRAMP.

Se trata de la clausura del curso de iniciación en gastronomía que han recibido y que marca un paso decisivo en su recuperación, autonomía y acceso a nuevas oportunidades profesionales. La cita ha sido anunciada por Zarzuela casi in extremis, pero el atuendo de la reina Letizia en su primera aparición del día ya anunciaba lo que venía después.

Su dos piezas de tweed forma parte de la colección de Coosy para APRAMP, creado en los talleres de la entidad. Con él, vuelve a sellar un compromiso imperecedero que comenzó hace unos 15 años, cuando todavía era princesa de Asturias. Es habitual que envíe mensajes de apoyo vistiendo prendas salidas de este taller textil con fines solidarios.

Letizia y Felipe VI, durante el encuentro. Gtres

Y esta vez no ha sido distinto, pero sí es una novedad que esté acompañada por Felipe VI, que debuta en un acto de esta naturaleza —ya que suelen enmarcarse en la agenda personal de Letizia—. Obviamente, está al tanto del trabajo de APRAMP y comparte su apoyo con la Reina. De hecho, en 2024 le impuso la Condecoración de la Real Orden al Mérito Civil a su directora, Rocío Mora, en el Palacio Real.

Ha sido una cita distendida, llena de gestos de cariño y de mucha complicidad. Las 15 supervivientes de trata y explotación ponen el broche de oro a este curso impartido por el Madrid Gastronomic International Center (MaGIC) con la visita de los monarcas.

A lo largo de la formación, todas ellas han descubierto un ámbito laboral nuevo que las ha animado a seguir avanzando para acceder a un empleo estable dentro del sector.

Felipe VI y Letizia, vestida por APRAMP, posan con las participantes en el curso. Efe

La presencia de Su Majestad doña Letizia ha sido nuevamente muy valorada por la mujer que está al frente de esta asociación, que lleva tres décadas mejorando la vida de las víctimas. "La Reina siempre ha estado a nuestro lado. Creo que no hay mejor ejemplo que darle la vuelta al foco que ella siempre tiene encima. Es una gran profesional y todo lo que hace es exponencialmente brutal", ha dicho ante los medios.

Además, ha hecho referencia al look de la Reina, confeccionado en el taller de APRAMP: "No es lo mismo que cualquiera de nosotras vaya vestido de ellas, que es un orgullo, pero la Reina lo hace muy conscientemente porque su posición es al lado de estas mujeres para contribuir a que tengan una buena vida".

Mora ha emocionado durante su discurso: “En un día como hoy de conmemoración para la abolición de la esclavitud, nos motivan a seguir trabajando en nuestro propósito, misión y visión”. Junto a representantes de la URJC, ha insistido en la importancia de las alianzas educativas para garantizar oportunidades laborales reales.

Terminado el evento, los Reyes se han despedido afectuosamente para cerrar la jornada de apariciones públicas. El miércoles 3, Letizia presidirá los Premios Nacionales de Discapacidad y al día siguiente, junto a Felipe VI, asistirán a la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio Real.