Letizia brilla en su último acto de la semana con un guiño a Alemania y una de las pulseras gemelas del joyero de pasar

Los reyes Felipe VI y Letizia en la Embajada de Alemania en Madrid. Casa de Su Majestad el Rey

Los bulevares de Madrid, las conocidas calles anchas y arboladas que se despliegan en el distrito de Chamberí, eran un hervidero de seguridad y curiosos alrededor de las 19:00 horas de este jueves, 27 de noviembre.

Una hora después, a las 20:00 en punto, la Residencia de la Embajada Alemana, ubicada en la calle Zurbarán, ha abierto sus puertas para acoger una recepción especialmente significativa: el homenaje que el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, han ofrecido en honor de Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia.

Una velada, con la que concluye el viaje de Estado a España del mandatario germano y su esposa, marcada por la diplomacia, la cultura compartida y la voluntad de reforzar unos lazos que, más que institucionales, siguen siendo profundamente humanos.

El presidente de Alemania pronunciando un discurso ante los reyes de España. Casa de Su Majestad el Rey

Tras impresionar a todos anoche en el Palacio Real de Madrid luciendo la tiara Cartier y los pendientes de chatones del joyero de pasar, en esta ocasión, Su Majestad la Reina ha hecho el guiño definitivo a los anfitriones al lucir hoy su vestido viral de la firma germana Hugo Boss.

El diseño, en color negro y de largo midi, es de lo más femenino. Sus detalles destacan en la parte superior de la pieza, con una malla en el mismo tono azabache, de manga corta, que se deshilacha en los brazos para que caigan los flecos a modo de cascada sobre las extremidades. Este toque tan especial le llega hasta la cintura.

Lo estrenó en diciembre de 2019 en la 99ª edición de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. Dos años después, lo lució en la XXXVI edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo.

También lo llevó en Cádiz, en marzo de 2023, en una visita al Teatro Falla con motivo del concierto de los cantaores Carmen Linares, Marina Heredia y Arcángel. Por tanto, es la cuarta vez que se lo ha puesto en público.

Y si bien anoche utilizaba los pendientes de chatones del joyero de pasar, este jueves, la Reina ha recurrido a una de las dos pulseras gemelas que pertenecieron a Victoria Eugenia. Estos brazaletes son idénticos, de diamantes, de estilo Art Decó, y se crearon a partir de una pequeña corona de la que fuera esposa de Alfonso XIII.

Detalle de las pulseras gemelas del joyero de pasar en una imagen de 2019. Gtres

Letizia ha rematado su look con unos slingback de tacón bajo firmados por la casa española Magrit y un bolso de la marca italiana Aquazzura. En concreto, eligió el modelo Very Bow, de satén negro con diseño estructurado y delicados frunces: pura elegancia y sofisticación.

Noche en la embajada

Los reyes de España junto al presidente y la primera dama de Alemania. Casa de Su Majestad el Rey

Desde el momento en que llegaron los Reyes, el ambiente estuvo envuelto en esa mezcla de solemnidad y cercanía que tanto caracteriza a los encuentros hispano-alemanes.

En uno de los salones de la residencia, diplomáticos, representantes del mundo cultural y figuras destacadas de la sociedad civil escuchaban el discurso del presidente y, después, entrelazaban conversaciones que, con total seguridad, iban sobre Alemania, España y los retos comunes de las dos naciones.

A medida que avanzaba la recepción, quedó claro que este encuentro iba más allá del protocolo. La presencia de los Reyes, respondida con la cálida hospitalidad del presidente Steinmeier y de la primera dama Büdenbender, subrayó el valor de la amistad entre España y Alemania en un momento clave para Europa. Una noche para brindar por el entendimiento, la complicidad y el impulso conjunto hacia un futuro compartido.