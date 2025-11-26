Letizia recibe al presidente de Alemania y a la primera dama con su capa de Carolina Herrera y un vestido especial

En la agenda oficial de la visita de Estado del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y de la primera dama, Elke Büdenbender, la coreografía diplomática avanza precisa, como hace unas semanas aconteció también con la estancia en nuestro país del sultán de Omán.

Como suele ser habitual, el viaje comienza con el recibimiento oficial con honores de los Reyes al mandatario en el Palacio Real de Madrid. Un acto formal para el que Letizia suele observar un dress code muy determinado, elegante y con cierto toque lady, como sucedió a principios de noviembre, cuando dio la bienvenida a Haitham Bin Tarik, luciendo un vestido floral de Pertegaz con lazada al cuello y un abrigo de Cos.

En esta ocasión, con temperaturas bastante bajas en la capital, la Reina ha sacado del armario la esperadísima capa negra de Carolina Herrera con cuello de pelo que siempre aporta ese toque regio al look. Y lo ha combinado con un vestido rojo de bajo asimétrico, que no es nuevo y que tiene un significado especial. Curiosamente, ha elegido dos colores presentes en la bandera del país visitante.

Los Reyes, junto al presidente de Alemania y la primera dama. Efe

Es un estilismo que ha replicado exactamente nueve meses después de lucirlo en un acto muy especial para ella y para el Rey: la investidura de Felipe VI como Doctor Honoris Causa en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Entonces, estrenaba este diseño de manga larga y llamativo bajo asimétrico de la firma The 2nd Skin con la misma prenda exterior.

Lo que ha cambiado son los pendientes, ya que ha optado por su diseño largo de gemas en varios colores de la firma española Dime que me quieres, que también ha lucido recientemente en China.

Tras los saludos de rigor y un posado para los medios, se han colocado en el lugar de honor, bajo palio, momento en el que la consorte española se ha quitado la capa. Luego, antes de entrar en el interior de palacio, se la ha visto cómplice, intercambiando opiniones con la primera dama, que ha elegido un look muy diferente al de la anfitriona.

Letizia y Elke Büdenbender comparten confidencias. Efe

En color piedra, está compuesto por un vestido por encima de la rodilla y un abrigo a juego. Sin joyas —y sin medias como también tiene por costumbre la Reina aunque sea invierno— Elke ha optado por la discreción y la sobriedad en este primer encuentro con los monarcas.

Esta primera jornada de viaje oficial prosigue con un encuentro entre Felipe VI y Frank-Walter Steinmeier en Zarzuela, tras el cual se celebra un almuerzo entre ambas parejas. Ya a última hora de la tarde tendrá lugar la consabida cena de gala en el Palacio Real, donde Letizia sacará de nuevo la tiara y el vestido largo, como marca el protocolo.

El jueves 27, el Rey y el presidente asistirán a la apertura del foro hispano-alemán en la sede de la CEOE y a última hora de la tarde habrá una recepción en la residencia de la Embajada de la República Federal de Alemania, con la que Steinmeier y su esposa agasajan a los monarcas.