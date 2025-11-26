El gran homenaje de Letizia a Victoria Eugenia: luce la tiara Cartier tras siete años y los chatones del joyero de pasar

Segunda tiara de 2025 en el Palacio Real de Madrid, y no será la última del año —en diciembre se espera la visita del mandatario portugués Marcelo Rebelo de Sousa—. Este miércoles, 26 de noviembre, los reyes de España han ofrecido un banquete de gala al presidente de la República Federal de Alemania y su esposa, Elke Büdenbender, como corresponde a toda visita de Estado.

Es la guinda del primer día, que comenzaba por la mañana con el tradicional recibimiento con honores militares y el almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, además de dos actos oficiales que Felipe VI y Letizia han atendido por separado: él junto a Frank-Walter Steinmeier, ella con la primera dama.

Además del significado institucional del viaje, que sirve para estrechar lazos económicos y diplomáticos, esta cena tiene como misión agasajar a los invitados y en ella todo es significativo. Por supuesto, uno de los grandes atractivos es ver a la Reina con una de sus magníficas joyas coronando su cabeza.

Felipe VI y Letizia ejercen de anfitriones para Frank-Walter Steinmeier y Elke Büdenbender. Efe

Después de la sorpresa que dio con la diadema Rusa a principios de noviembre por la novedosa manera de llevarla —con el pelo suelto y más vertical de lo habitual— ver qué pieza elegía en esta ocasión y con qué tipo de peinado causaba curiosidad.

En plena fiebre royal tras el estreno de Ena, la serie de Televisión Española sobre la reina Victoria Eugenia, la diadema Flor de Lis copaba las apuestas: es la más emblemática y pertenece al lote de pasar que la bisabuela del Rey tantas veces lució y dejó en testamento para que fuera pasando de reina en reina.

Además, la joya es protagonista porque ha sido cedida temporalmente a Patrimonio Nacional para que forme parte de una exposición sobre la citada reina en la Galería de las Colecciones Reales que abrirá sus puertas a principios de diciembre.

La duda se ha despejado con la primera imagen en el Palacio Real: Letizia ha escogido la tiara Cartier, que también perteneció a Ena y que sólo había lucido antes una vez: en 2018, hace siete años. Ahora la recupera a modo de homenaje a una royal que hizo historia en la corte española. La ha llevado de la manera tradicional, con un moño perfecto.

Y no ha sido el único gesto, porque también ha lucido los pendientes de chatones, siempre reservados para los grandes acontecimientos. Dos piezas imponentes que han elevado su vestido de gala de estreno, en negro con escote cuadrado y brillo discreto en la parte superior.

Por su parte, la primera dama de Alemania, Elke Büdenbender, ha vestido de azul, con un diseño de mangas larga y cuello caja muy sobrio.

La Reina ha estrenado un vestido negro. Efe

La historia de la tiara

Elaborada por la firma que le da nombre fue comprada en 1920 por Alfonso XIII como regalo para su esposa, la reina Victoria Eugenia. Su estructura está compuesta por platino y diamantes, con una orla central de siete perlas.

Quizá los fans de las joyas reales recuerden que su propietaria las sustituyó por unas esmeraldas que su madrina, la emperatriz Eugenia de Montijo, le había regalado. Existen muchas imágenes de la Reina con esta nueva versión.

Tras su muerte, la diadema pasó a su hija. Fue Juan Carlos I quien la recuperó para el joyero real comprándosela para la reina Sofía. Desde entonces, la Emérita la ha escogido para ocasiones relevantes. La infanta Cristina también coronó con ella su cabeza en la boda de la princesa Victoria de Suecia.

Letizia la estrenó en 2018 durante la cena de gala ofrecida con motivo de la visita de Estado del presidente de Portugal y desde entonces no había vuelto a lucirla... hasta la noche de este gélido 26 de noviembre.