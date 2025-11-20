La reina Letizia firma uno de sus mejores looks de 2025: falda de cuero y blusa de lazada con transparencias

Está resultando una semana intensa en la agenda real y este jueves 20 de noviembre la reina Letizia preside otro de sus actos, justo un día antes de que se celebren cinco décadas de la restauración de la monarquía española, con la imposición del Toisón de Oro a doña Sofía.

La cita es en el Teatro Real de Madrid, aunque nada tiene que ver con la ópera. Su Majestad doña Letizia acude al acto de celebración del 40º aniversario de la creación de la Fundación CEOE, que pone en valor el papel de las empresas como actores relevantes en el avance, la modernización y el bienestar de la sociedad española.

Después de su falda de lentejuelas burdeos en los premios Francisco de Cerecedo y el nuevo traje gris de Massimo Dutti que estrenó en el acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, la Reina ha vuelto a lucir uno de esos looks para el recuerdo, uno de los mejores de 2025.

La Reina, con la ministra de Defensa y el presidente de la CEOEO, Antonio Garamendi. Europa Press

Parece que el gris se ha convertido en uno de sus colores fetiche y la prenda de estreno lo demuestra. Se trata de una blusa de lazada de Hugo Boss que tiene algo que la hace diferente para integrar el vestidor de Letizia. No es el lazo, ya que atesora varios modelos de este estilo, sino el tejido transparente.

Pocas veces se atreve con este efecto velado que, sin embargo, resulta perfecto para el estilismo que nos ocupa. La ha combinado con una falda midi de cuero, de la misma firma alemana, que había lucido antes. Como accesorios, unos nuevos zapatos de tacón sensato y aire retro y bolso de Carolina Herrera.

La importancia del acto que conmemora el 40 aniversario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se ha visto reflejada en las personalidades que han asistido al Teatro Real, junto con la reina Letizia. En el ámbito político, Margarita Robles, ministra de Defensa, Sánchez Feijóo y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, entre otros.

Letizia ha estrenado una blusa de Hugo Boss. Europa Press

También han estado presentes Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Paloma Segrelles y otras personalidades del mundo de la empresa. El proyecto estrella de este aniversario es el cómic “Olegario, el duende que se hizo empresario”, una iniciativa que busca acercar la figura del empresario a los más jóvenes y fomentar el espíritu emprendedor.

A través de las viñetas, creadas por el humorista gráfico José María Nieto, y de unidades didácticas diseñadas en colaboración con la Fundación Diálogos, la Fundación CEOE busca inculcar valores empresariales en niños de 8 a 12 años.​

Tras este evento, la consorte española se preparará para la celebración del viernes 21, primero en el Palacio Real y luego en el Congreso, a la que asistirá la Familia Real al completo, incluidas la infanta Sofía y la princesa Leonor, que hacen un alto en sus estudios para ser testigos de la imposición de la máxima condecoración a su abuela.