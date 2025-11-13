Letizia, recibida como una auténtica estrella en la universidad de Pekín: sus confidencias con los alumnos

Este jueves 13 de noviembre finaliza el viaje de Estado de los Reyes al país asiático con varios actos por separado y uno en conjunto que pone la guinda a tres días muy intensos. Durante este tiempo, han conseguido su objetivo que era estrechar lazos económicos y políticos entre ambas naciones.

Como suele suceder en este tipo de visitas, Su Majestad doña Letizia ha tenido su agenda propia, centrada más en causas sociales y culturales. La última ha sido desplazarse hasta la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde se ha dado un baño de masas con un caluroso recibimiento por parte de los estudiantes, entre los que se encuentran un centenar de españoles.

Para esta ocasión, ha cambiado los vestidos que han imperado en las jornadas interiores volviendo al que es su 'uniforme' de trabajo desde hace varios años: el traje de chaqueta. Ha vuelto a lucir su conjunto burdeos de Bleis Madrid con su blusa negra de lazada, sus kitten heels negros de Isabel Abdo, su bolso de Carolina Herrera y pendientes de PdePaola.

La Reina ha lucido un traje repetido de Bleis. Gtres

Un estilismo formal y elegante que ha contrastado con su naturalidad y cercanía en el centro educativo. Se da la circunstancia de que aprender nuestro idioma está de moda en China y mucho tiene que ver con este furor la cantante Rosalía, que cuenta allí con una multitudinaria legión de seguidores que, dicho sea de paso, están impresionados con su nuevo disco.

Y, aunque no tienen monarquía, han demostrado también ser muy fans de la Reina, de la que saben algunos datos de su biografía y con la que han compartido fotos y confidencias. A su llegada sólo se veían pantallas de móvil en alto, todos quería inmortalizar el momento, especialmente las chicas. Y ella saludaba sonriente y quizá sorprendida por tanta expectación.

El encuentro en la universidad tenía precisamente el español como protagonista y se rindió un homenaje a los profesores que han contribuido a su enseñanza desde el siglo XX. Muchos de ellos eran exiliados republicanos que formaron la primera generación de hispanistas chinos sentando las bases de esta expansión y estrechando lazos culturales.

La Reina, durante el encuentro. Gtres

Letizia ha mantenido unos minutos de charla con varias jóvenes a las que ha preguntado: "¿Por qué os gusta el español?". Algunas jóvenes le han contado que buscan nuevas oportunidades para trabajar en España, así que aprender el idioma es indispensable para ellas.

🇨🇳Así ha sido el encuentro universitario “El español en China” presidido por la Reina en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín.



➡️https://t.co/XS7maBXRwh pic.twitter.com/cruba5WOe3 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 13, 2025

Ha sido un encuentro en el que la Reina ha disfrutado enormemente, pues siempre le gusta estar en contacto con las nuevas generaciones y conocer de primera mano sus preocupaciones. Una vez terminado el acto se ha ido como llegó, entre fotos, saludos y vítores.

Los monarcas tienen aún un compromiso oficial antes de abandonar China, que es el encuentro con la colectividad española residente en el país y que tendrá lugar en el Regent Hotel. De ahí, cogerán vuelo de regreso a Madrid para disfrutar del fin de semana de descanso y retomar su agenda la semana que viene.

Aunque en Pekín no hemos visto a la consorte española lucir tiara, pronto sacará una de su joyero porque a finales de mes reciben la visita del presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier y su esposa.