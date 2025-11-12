Letizia, impresionante en la cena de gala en el Gran Palacio: vestido con apliques florales, perlas y moño clásico

Al fin llegó el tan esperado momento del viaje oficial: la cena de gala ofrecida por el presidente de China y su esposa en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín. El país que los Reyes visitan es una república, por lo que, tal y como manda el protocolo, no se luce tiara, pero el estilismo debe ser elegante.

Por supuesto, así lo ha observado la reina Letizia que, además, ha recurrido a uno de los grandes aciertos de su armario que estrenó hace tres años y con el que ha deslumbrado una vez más. Después de los actos de la mañana, para los que había lucido dos estrenos —un abrigo floral de Carolina Herrera y un vestido rosa—, era el momento de repetir mostrando su lado más sobrio y elegante.

El tradicional banquete estaba precedido por el besamanos en el que Xi Jinping, la primera dama, Peng Liyuan, Felipe VI y la Reina han saludado a las diferentes personalidades invitadas del ámbito político y económico. Detrás de ellos, las banderas de ambos países otorgando el toque institucional a la fotografía.

Los Reyes, el presidente de China y su esposa presiden el besamanos. Efe

Consciente de que este momento requiere estar de pie durante largo tiempo, la consorte española ha vuelto a apostar por zapatos de tacón sensato que, por otra parte, no han restado ni un ápice de espectacularidad a un look que ya conocemos.

Se trata de un vestido bicolor de Carolina Herrera, con la parte superior salpicada de apliques florales, silueta ligeramente entallada al estilo años 50 y largo hasta los tobillos. Lo llevó por primera vez en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en 2022, aunque pertenece a la colección otoño-invierno 2018 de Carolina Herrera New York.

Otra de las curiosidades de la prenda es que también forma parte del armario de la princesa Alessandra 'Sassa' de Osma. Además, se ha recogido el pelo, algo que no sucedía hace ya un tiempo, y ha vuelto al moño clásico que siempre suma puntos en un estilismo de gala. En cuanto a las joyas, ha elegido sus pendientes de perlas australianas. El resultado era absolutamente perfecto.

La Reina saluda a la primera dama de China. Casa Real

Cuestiones estilísticas aparte, durante la cena hemos podido ver a la reina Letizia con un pinganillo para poder entender las palabras de Xi Jinping, que antes del brindis ha agradecido la visita y ha asegurado que la relación entre las dos naciones se mantendrá y que "la amistad durará para siempre". "En España se dice que quien tiene un amigo, tiene un tesoro".

El mandatario ha agasajado a los monarcas con lo mejor de la gastronomía de su país. En el menú, platos como la sopa de pollo con mejillones, langosta frita, pato laqueado de Pekín, delicias de verduras frescas, arroz frito al estilo Yangzhou y un hojaldre crujiente en forma de magnolia, que es la flor nacional.

La velada no termina con el banquete, ya que seguidamente se desplazarán al Centro Nacional de Artes Escénicas para asistir a un concierto a cargo de la orquesta titular del Teatro Real.