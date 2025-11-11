Letizia recupera en Pekín su misterioso vestido de plumas verdes: lo estrenó hace cuatro años y es un gran acierto

El periplo de los Reyes por China continúa. Tras su paso por Chengdu, a mediodía han aterrizado en Pekín, donde han sido recibidos de forma muy calurosa, con honores militares, ramos de flores y una alfombra roja como bienvenida. Empieza así una nueva etapa del viaje, con un sinfín de actos programados.

A su llegada al aeropuerto, Letizia iba bien abrigada con su batín negro de Cos y su bolso de Carolina Herrera. El mismo look que había lucido unas horas antes en sus primeros actos del día: la visita al parque Wangjianglou para asistir al acto por el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado y el almuerzo posterior con el presidente del país, Xi Jinping, y la primera dama.

Sin embargo, para el último compromiso de este martes 11 de noviembre, hemos podido ver otro estilismo, tal y como mandaba la ocasión. Los monarcas han disfrutado de una cena privada con el mandatario y su esposa, Peng Liyuan, para la que ha recuperado uno de sus vestidos más bonitos y que —dicho sea de paso— ya soñábamos con volver a ver.

Los Reyes, a su llegada a Pekín. Gtres

La foto que Casa Real ha compartido con los medios nos ha permitido ver a la Reina con el vestido verde con detalle de plumas que estrenó en el año 2021 para asistir al concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Por el momento, se desconoce a qué firma pertenece, pero no se lo había vuelto a poner; al menos en un acto público.

En aquella ocasión, aún se imponía la mascarilla a causa del COVID, pero en Pekín lo ha podido lucir en todo su esplendor. Si hace cuatro años lo combinó con unos tacones altos metalizados, esta vez ha seguido la misma pauta pero rebajando los centímetros. La dolencia que sufre en el pie izquierdo hace tiempo que la obligó a buscar una mayor comodidad.

Xi_Jimping y su esposa posan con los Reyes. Casa Real

El color elegido por la Reina para esta cena privada tiene un significado de crecimiento y armonía en la cultura china, así que ha resultado muy apropiado para el evento. Ha destacado, pese a que el tono es bastante suave, ya que tanto Felipe VI como el presidente y la primera dama vestían de azul oscuro. Es su primer encuentro en este viaje y en los próximos días los veremos en multitud de ocasiones.

Tienen por delante un miércoles 12 de noviembre ajetreado, que comienza con una ceremonia de bienvenida en palacio y varios actos que llevan a cabo Felipe VI y Letizia por separado, como la visita al centro de atención a personas con discapacidad que atenderá la consorte española junto a la primera dama.

El gran momento del día será la esperada cena de gala que el mandatario ofrece a sus ilustres invitados, seguida del concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín. El jueves 13, la Reina visitará la Universidad de Estudios Extranjeros de la ciudad y a media mañana, junto al Rey, asistirá a una recepción con la colectividad española.

La Reina participando en la ceremonia del té. Casa Real

Así se pondrá fin a esta visita de tres días, que a buen seguro dejará infinidad de momentos curiosos y anécdotas, como ver a Letizia participando en la tradicional ceremonia del té, que ha sucedido en el Memorial Poeta Xue Tao durante el acto conmemorativo de Machado.