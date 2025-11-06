Meghan Markle vuelve al cine tras 8 años: se interpretará a sí misma en una película junto a Brie Larson y Lily Collins

Ocho años después de abandonar los platós para convertirse en duquesa de Sussex, Meghan Markle regresa a su primer amor: la interpretación. Según ha relevado The Sun este jueves, 6 de noviembre, la exactriz conocida por Suits rueda en Pasadena (California), una película de los estudios MGM titulada Close Personal Friends, donde compartirá cartel con Lily Collins, Jack Quaid y Brie Carson.

El filme, centrado en dos parejas —una famosa y otra anónima—, marcará su regreso oficial al cine. "Este es un momento muy importante para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada; es la manera que tiene de volver poco a poco al agua y ver si disfruta de estar de vuelta", asegura una fuente citada por el tabloide británico.

"Todos los implicados están muy entusiasmados y han jurado guardar el secreto sobre su participación. El príncipe Enrique, por supuesto, la apoya muchísimo y simplemente quiere que haga lo que la haga feliz", añade sobre una noticia que ha generado expectación tanto en Hollywood como en Reino Unido, donde su figura sigue despertando fascinación y controversia a partes iguales.

Desde que en 2017 anunciara su retirada de la actuación para casarse con el hijo menor de Carlos III, Markle había mantenido una relación intermitente con la industria audiovisual, centrada en la producción de contenidos a través de Archewell, la fundación y productora que dirige junto a su marido. Pero esta vez el regreso es distinto: vuelve a ponerse frente a la cámara.

De los cameos a Suits

Antes de convertirse en duquesa, la estadounidense era una actriz de televisión con una carrera discreta pero constante. Nacida en Los Ángeles en 1981, debutó en el set en 1995 con una breve aparición en Married… with Children, la comedia donde trabajaba su padre como director de iluminación.

A partir de ahí, su trayectoria fue un catálogo de pequeñas intervenciones: Hospital General, CSI: NY, Without a Trace, Fringe, Castle o 90210.

Durante años, Markle fue una de esas presencias fugaces en las que el espectador no repara hasta ver su nombre en los créditos. También se convirtió en una cara familiar para el público gracias a Deal or No Deal, el concurso donde era “la chica del maletín número 24”.



Su salto llegó en 2011 con Suits, la serie legal de la cadena USA Network. En el papel de Rachel Zane, una asistente legal en la que encontró el personaje que la catapultó a la fama internacional. Durante siete temporadas y más de 100 episodios, construyó una figura femenina más que reconocible y fue precisamente en el rodaje, en Toronto, donde conoció a muchos de los amigos que hoy conserva de aquella época.

En noviembre de 2017, pocos días después de anunciar su compromiso con el príncipe Enrique, confirmó su retirada de la actuación. "No lo veo como renunciar a nada. Simplemente lo veo como un cambio. Es un nuevo capítulo", declaró entonces, asegurando sentirse "muy orgullosa del trabajo que hice". La boda real de 2018 selló oficialmente esa transición de actriz a duquesa.

Tras anunciar la decisión de los duques de Sussex de apartarse de sus funciones, la pareja se instaló en California. Ese mismo año, Meghan volvió a prestar su voz al documental Elephant para Disney; en 2022, el matrimonio lanzó su propio documental bajo el título Harry & Meghan.

La producción de seis episodios realiza un recorrido a través de las diferentes etapas de su relación, desde los inicios de su noviazgo en secreto hasta el anuncio de su compromiso, su marcha a Estados Unidos para alejarse de la Familia Real y su nueva vida como padres de Archie de Sussex.

Su regreso al cine

Close Personal Friends será el nuevo proyecto de la estadounidense y, mientras los rumores se multiplican sobre si este marcará el comienzo de una nueva etapa profesional, lo cierto es que Meghan Markle siempre ha sabido reinventarse, de actriz a miembro de la realeza, de productora ejecutiva a activista por distintas causas sociales.

Ahora, a los 44 años, la duquesa de Sussex regresa a Hollywood no para ser otra persona, sino para ser ella misma. En tiempos en los que la autenticidad se cotiza alto, quizá esta sea su interpretación más difícil… y también la más sincera.

