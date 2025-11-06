Letizia se rinde (otra vez) al rojo y recupera el vestido de Massimo Dutti que también conquista a la reina Máxima

Tras deslumbrar en la cena de gala con motivo de la visita de Estado del sultán de Omán, donde rescató la tiara Rusa y uno de sus estilismos más solemnes, la agenda de la reina Letizia no se ha detenido. En la mañana del jueves, 6 de noviembre, ha cambiado el brillo de las joyas históricas por un look de día que tampoco ha pasado desapercibido (y que nos resulta, con motivo, muy familiar).

Ha presidido en el Palacio Real de El Pardo la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025. Convocada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la cita ha distinguido a profesionales y entidades que hacen de la innovación un elemento clave en su estrategia y han contribuido al prestigio del diseño español, integrándolo como palanca de transformación.

En la apertura del acto, la Reina ha puesto en valor lo "extraordinario e insólito" de reunir "tanto talento en el patio de los Austrias del Palacio de El Pardo, escenario que ha acogido la ceremonia. Se ha dirigido a los galardonados, a los que ha reconocido como ejemplos de "rigor, de constancia, de fortaleza, trabajo y excelencia", según fuentes recogidas por Servimedia.

"Sólo así se explica que la excepcionalidad aquí reunida, al menos por el momento, nos haga pensar que el saber humano es irreemplazable". En su discurso, Letizia ha puesto el foco en el avance de la inteligencia artificial, "una gran herramienta en desarrollo que va a ser excepcional, que bien utilizada puede resultar muy útil".

La Reina, en su intervención durante la entrega de galardones. Chema Moya EFE

También ha mencionado la rápida evolución de esta tecnología que cada día adopta nuevas formas y nombres: "Está la superinteligencia, la débil o la estrecha, la general y ahora la multimodal, la cuántica, la autoconsciente, la reactiva". Sin embargo, la consorte ha diferenciado la IA del conocimiento de las personas, aquel que nos permite "aprender, pensar, actuar, recordar y sentir".

"España es muchas cosas de todo tipo, pero sois también vosotros", se ha dirigido a los nuevos nombres que integran la lista de condecorados por los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. "Mujeres y hombres con obras y trayectorias únicas que habéis merecido que vuestro país os reconozca por innovar en biomedicina, por solucionar problemas con belleza, por haber hibridado el diseño con el arte".

También "por haber concedido valor al progreso social, por poner vuestro talento a ese servicio, por haber encontrado el valor de la diferenciación y por haber comprendido el mundo para determinar hasta dónde podemos vivir con incertidumbre y hasta dónde podemos asumir riesgos".

Letizia, todo al rojo

Para la ocasión, Letizia ha recuperado su vestido de punto rojo de Massimo Dutti, un diseño de manga larga y caída fluida que ya lució anteriormente y que también forma parte del vestidor de Máxima de Holanda. Su elección refuerza la tendencia del minimalismo elegante, con siluetas limpias y tejidos cómodos que no renuncian a la sofisticación.

La reina Letizia llegando al acto de entrega. Chema Moya EFE

El estilismo conquista por su tonalidad oscura, un tono cherry que remite a los meses de frío y ha tenido una gran presencia en las pasarelas de otoño-invierno de este año. La primera vez que llevó este modelo de la marca premium del grupo Inditex fue durante su visita a la Biblioteca Nacional en Madrid en 2021 para conocer la exposición Concepción Arenal. La Pasión Humanista 1820-1893.

Se trata de un diseño edición limitada que se vendía en el catálogo de la firma al precio (rebajado) de 170 euros en el momento en que lo estrenó. Está realizado en un tejido de algodón, en color rojo oscuro, con el cuello alto, hombreras marcadas, manga larga y una estructura que estiliza la cintura hasta terminar la falda en un bonito evasé.

Para completarlo, ha elegido zapatos de salón a juego con tacón medio y un clutch aterciopelado que introduce una textura distinta sin romper la armonía del conjunto. La coordinación de accesorios reforzaba la idea de un look sobrio, pulido y sin estridencias, en el que todo ha gravitado en torno al poder de un color que le favorece especialmente.