La reina Letizia recibe al sultán de Omán con sobriedad y recurriendo al truco de estilo preferido de Kate Middleton

Vuelven las visitas de mandatarios extranjeros a España y el Palacio Real abre sus puertas para dar la bienvenida al sultán de Omán, donde ha sido recibido por los Reyes. El viaje se lleva a cabo con unos meses de retraso, ya que estaba planificado para el pasado mayo, pero la muerte de la suegra de Haitham Bin Tarik hizo que se aplazara.

Su estancia durará tres días, durante los cuales cumplirá con una marcada agenda institucional. El primero de los actos tiene lugar en este imponente edificio del siglo XVIII, que fue construido por orden de Felipe V, en el solar del antiguo Alcázar de Madrid, destruido en un incendio.

Allí han tenido su recepción inicial, al que seguirá un almuerzo en Zarzuela y ya por la noche la esperada cena de gala, donde al fin podremos ver a la reina Letizia luciendo tiara y de largo. Pero antes, otro estilismo más discreto para el recibimiento que ha comenzado con el preceptivo desfile militar en el patio del palacio.

La Reina ha escogido un look sobrio y formal. Efe

La consorte española ha escogido un look muy sobrio y formal, con abrigo negro y una blusa de lazada que se ha convertido en el toque protagonista. Este truco bien podría haber salido del armario de Kate Middleton, que adora los lazos para subir el tono de sus estilismos.

