La reina doña Sofía preside el Premio BMW de Pintura con la presencia de Carmen Lomana y Alejandra Martos

El Teatro Real de Madrid se ha convertido en un escenario de emoción, talento y memoria colectiva. Cuatro décadas después de su primera edición, el Premio BMW de Pintura ha celebrado su 40º aniversario en una gala presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía, símbolo constante de apoyo a la cultura y a las causas sociales.

A su alrededor, más de 1.300 invitados del mundo del arte, la empresa y la sociedad civil se han reunido para rendir homenaje a una cita que, desde 1986, ha impulsado la carrera de más de 29.000 creadores y consolidado un compromiso ininterrumpido entre esta tarea y la solidaridad.

Entre esos asistentes se han encontrado rostros tan conocidos como el de Carmen Lomana, que mantiene una férrea vinculación con el arte canalizado a través de la moda. Es una gran coleccionista. De hecho, en 2018 el Museo del Traje de Madrid expuso más de 60 looks de su propiedad.

Además, también ha acudido Naty Abascal, cuyo vínculo con el sector se enlaza mediante su relación profesional con fotógrafos de la talla de Richard Avedon. Por otro lado, fue —y sigue siendo— la personificación del concepto de musa. Diseñadores como Oscar de la Renta y Valentino se rindieron ante ella, así como de pintores como Salvador Dalí.

Otra de las invitadas al evento ha sido Blanca Suelves, una de las grandes modelos de la década de los 80 y 90 en España; y Alejandra Martos, responsable del Área de Restauración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que además apunta en su cuenta de Instagram que el ballet es su pasión.

De izquierda a derecha: Carmen Lomana, Alejandra Martos y Naty Abascal. Cedidas

Igualmente, también ha disfrutado del acto en el Teatro Real Ana Núñez-Milara, la directora de Magas. Desde esta publicación, así como desde EL ESPAÑOL, el apoyo al arte siempre es una máxima.

La directora de Magas, Ana Núñez-Milara, en el 'photocall' del acto. Cedida

La edición de este año ha tenido un acento especialmente simbólico. El reconocimiento principal ha sido para la artista navarra Amaya Suberviola por su obra ST25061 (Coger una pestaña con los dedos), un lienzo en óleo y rotulador que reinterpreta la pintura desde gestos digitales —copiar, pegar, rotar— para generar una imagen que oscila entre lo accidental y lo intencionado.

En la categoría de Arte Digital, el reconocimiento ha recaído en el madrileño Chino Moya por Metapope, una creación audiovisual rodada con equipo cinematográfico y fondos en 3D, ejemplo del diálogo contemporáneo entre expresión y tecnología.

Ambas piezas podrán verse, junto al resto de obras finalistas, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid entre el 20 de noviembre de 2025 y finales de enero de 2026.

Colección de instantes

En el Teatro Real, el presidente mundial del Grupo BMW, Oliver Zipse, ha recordado durante su intervención que el arte "es un motor de transformación del pensamiento" y que la cultura actúa como "herramienta esencial para el desarrollo de las sociedades".

Estas palabras del directivo conectan con la filosofía del premio, que se concibe no solo como un impulso artístico, sino también como un espacio de encuentro entre innovación, ciudadanía y empresa.

Por su parte, Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group para España y Portugal, ha subrayado durante su intervención que alcanzar las cuarenta ediciones es precisamente la prueba viva de esa interconexión que se menciona.

En su discurso, ha destacado la evolución del certamen hacia nuevos lenguajes, como el arte digital, sin perder su esencia: ser una plataforma que visibiliza la diversidad y la excelencia creativa.

La gala, que se han encargado de conducir los artistas Álex González y Alaska, ha sido mucho más que una entrega de galardones. De hecho, ha simbolizado una celebración de la esencia española a través de la música, la palabra y la emoción compartida.

El actor ha recordado que "la cultura no es un lujo: es una necesidad. Es el alma de un pueblo, lo que nos une cuando todo parece dividirnos".

Por otro lado, Alaska, evocando el espíritu de la Movida y de los años ochenta, ha reivindicado el valor de la creatividad como seña de identidad. En referencia precisamente a aquella época, ha comentado lo siguiente: "Revive cada vez que un artista se atreve a desafiar lo establecido y cada vez que España se reinventa a sí misma".

El espectáculo musical ha sido otro de los momentos destacados de la noche. La Orquesta Sinfónica RTVE, que dirige Salvador Vázquez, acompañada por el Dúo del Valle, Antonio Najarro y José Mercé, ha ofrecido un recorrido emocional de melodías.

El extenista Feliciano López y la modelo Sandra Gago posando juntos a su llegada al evento. Cedida

Desde Falla hasta Manuel Alejandro, la velada ha culminado con un homenaje a la grandiosa Rocío Jurado a través de la interpretación de Se nos rompió el amor, actuación que ha terminado fundiendo al público en un sentido aplauso.

Más allá de la estética y el talento, la dimensión solidaria del premio ha vuelto a ocupar un lugar central.

Tras el cese de la actividad de la Fundación Mundo en Armonía, con la que la princesa doña Irene de Grecia estuvo fuertemente vinculada, el Grupo BMW ha decidido destinar su donación anual del premio al Banco de Alimentos, con especial atención a los menores de 12 años.

Se trata de un gesto coherente con el espíritu que ha acompañado a este galardón desde su origen: la expresión artística como vehículo de transformación social.

Durante el acto, Alaska ha dirigido unas palabras de reconocimiento precisamente de la reina Doña Sofía, cuya implicación con la cultura y el desarrollo del talento español ha sido constante: "Su compromiso con el arte y con los más desfavorecidos es extraordinario. Cuando un país cuida sus artes, está cuidando su alma".

La reina doña Sofía, muy sonriente durante los premios con un traje que ya ha vestido previamente. Juanjo Martín EFE

Sus palabras han dado paso a un Cumpleaños feliz dirigido a la emérita, interpretado por la Orquesta de RTVE, que puso en pie al público en un momento de ovación colectiva.

El jurado de esta edición lo han formado nombres de referencia en el panorama artístico como el de Antonio López, Miguel Zugaza, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Guillermo Solana y Lucía Casani, quienes han seleccionado a los ganadores entre casi 2.000 participantes de 38 nacionalidades.

Los finalistas de pintura han sido José Ramón Amondarain Ubarrechena, Taxio Ardanaz Ruiz, Igor Arrieta Varela, Marta Beltrán Ferrer, Cristina Mejías Gómez, Simón Sepúlveda Braithwaite y An Wei Lu Li, creadores que representan la pluralidad en todos los sentidos del arte contemporáneo.

En la categoría de arte digital, los nombres que han acompañado al de Chino Moya como seleccionados son los de Juan Carlos Bracho Jiménez, Amaya Hernández Sigüenza y Elisa Villota Sádaba.

Cuarenta años después de su nacimiento, el Premio BMW de Pintura sigue siendo una metáfora viva de la evolución cultural de España. Un puente entre lo clásico y lo experimental, entre lo individual y lo colectivo. Su permanencia demuestra que esta disciplina no solo decora o emociona: también conecta, inspira y transforma. En palabras de Alaska, "la cultura es nuestra revolución más bella".

Y en esa belleza compartida, el galardón encuentra su sentido. Porque cuando esto se celebra, cuando el talento se reconoce y cuando la solidaridad se hace presente, la creación artística cumple su propósito más alto: recordarnos quiénes somos.