Sofía sorprende de rojo y Leonor sigue fiel al azul 'navy': sus looks en la recepción de los Premios Princesa de Asturias

Esta mañana, en el histórico Hotel de la Reconquista de Oviedo, Leonor y Sofía han protagonizado uno de los momentos más simbólicos y esperados de la semana dedicada a los Premios Princesa de Asturias: la audiencia con los galardonados.

En un salón cargado de sobriedad protocolaria y calidez institucional, la heredera al trono y su hermana se han sumado al acto previo que marca el preludio de la gala, y lo han hecho bajo la mirada atenta de la monarquía y del mundo de la cultura, la ciencia, la cooperación y el deporte.

Desde primera hora, el establecimiento —que no es solo alojamiento, sino epicentro discreto del evento— se convierte en escenario de saludos, formalidades y gestos medidos.

Como de costumbre, los galardonados llegan uno a uno a la reconocida ubicación. De acuerdo con lo que le pertenece por su posición y tradición, Leonor ha impuesto la entrega simbólica de la insignia, mientras su hermana, Sofía, la ha acompañado con presencia.

Este encuentro —que no suele durar más de un cuarto de hora— es clave: permite humanizar la ceremonia, tender puentes personales entre la Corona y los artistas, científicos o instituciones homenajeadas.

Por otro lado, se trata de una ocasión esencial que proyecta el papel creciente de Leonor como rostro institucional, un símbolo más de su paso firme hacia su consagración como voz que da sentido al reconocimiento que lleva su nombre.

En cuanto a los estilismos, lo más curioso de la cita ha sido sin duda que los cuatro miembros de la Familia Real han asistido a la misma con traje. Sin duda, no hay sorpresa en el caso del Rey, pero sí que resulta algo más llamativo esta elección de armario en la infanta Sofía, que suele apostar por otro tipo de looks.

Leonor, por su parte, ha optado por repetir la gama cromática con la que homenajeó a Armani en su aparición de ayer. El azul marino ha sido la fórmula ganadora de la Princesa para esta antesala del gran evento que se celebra dentro de unas horas en la jornada de hoy.

Ha llevado un dos piezas formado por una americana y un pantalón de pata ancha. El estilismo de la royal es monocromático, una apuesta total por el navy, que también está presente en el top que lleva bajo la blazer y en sus zapatos. Ha repetido con uno de sus accesorios estrella, el anillo Gravity de PD Paola, un diseño abierto con dos gotas en los extremos.

Como se menciona con anterioridad, la que sin duda ha destacado en la foto de familia junto a los premiados y a su llegada a la recepción ha sido la hija menor de los Reyes. Sofía, que actualmente se encuentra estudiando en Lisboa, ha decidido acudir al Hotel de la Reconquista con traje, al igual que el resto de miembros de su familia.

No obstante, lo que llama la atención de su outfit es la fuerza del color rojo, una propuesta de la gama cromática con la que habitualmente no suele aparecer en actos oficiales. Su americana, al igual que la de su madre y la de su hermana, es cruzada, y en la de ella destacan los botones dorados de la misma.

En cuanto a sus complementos, como de costumbre, la joven ha llevado unas bailarinas, en este caso, en color nude.

Respecto a las apuestas de belleza de las hijas de los Reyes, no hay demasiadas novedades. Ambas han lucido un rostro de aspecto natural, con una mirada trabajada, pero discreta, en tonos que se pasean en el arco de los ocres de la paleta cromática.

Lo más llamativo, sin duda alguna, ha llegado una vez más de la mano de Sofía, cuyos labios han ido prácticamente al tono de su traje, con un acabado, además, jugoso, una de las tendencias del momento tras el adiós a los pintalabios fijos.

Ya solo queda esperar a ver con qué looks sorprenderán los integrantes de la Familia Real en uno de los eventos más importantes del año. Una gala que está especialmente marcada en rojo en el calendario de la princesa Leonor, valedora de la monarquía en el presente y el futuro.