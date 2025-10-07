La reina Letizia rinde homenaje a Armani en Bruselas: el look de su reencuentro con Matilde de Bélgica

La semana adquiere un tinte internacional para la agenda institucional de los reyes de España. En la noche de este lunes, 6 de octubre, la reina Letizia aterrizó junto a Felipe VI en Bruselas para emprender una estancia de un solo día a lo largo de este martes.

¿El motivo? Visitar la ciudad en el marco de la 30.ª edición del festival Europalia España, que dedicará su programación durante varios meses a difundir la riqueza cultural española en el país. Y nadie mejor que la pareja real para ejercer de embajadores.

A su llegada han sido recibidos en el palacio por Felipe y Matilde de Bélgica. Una oportunidad única para ver juntas a dos de las consortes más elegantes del Viejo Continente, aunque con estilos bastante diferentes.

Matilde de Bélgica saluda a la reina Letizia en el Palacio Real. Efe

La última vez que coincidieron fue en julio de 2024, en los Juegos Olímpicos de París, donde también mantuvieron un encuentro con María Teresa de Luxemburgo.

Ahora se vuelven a ver en la capital belga, donde han dejado de nuevo patente su sintonía saludándose con un cariñoso abrazo y dos besos. Para la ocasión, Letizia ha elegido un estilismo de sobra conocido, firmado por Armani; su particular homenaje al diseñador fallecido el 4 de septiembre.

Lo estrenó en Londres en 2023, aunque el vestido (que parece un dos piezas) pertenece a la colección prefall 2019 de la firma italiana. En azul con estampado floral y falda plisada, siempre es un acierto y, de hecho, lo ha lucido en varias ocasiones.

En Bélgica lo ha combinado con slingback en color vino y cartera de mano a juego de Magrit. Como accesorios, sus pendientes multicolor de la marca Dime Que Me Quieres.

Las dos parejas reales en el palacio de Bruselas. Efe

Por su parte, Matilde de Bélgica ha elegido el rojo España para este esperado encuentro con vestido midi de manga larga y unos zapatos de tacón alto en color maquillaje.

Tras el recibimiento, los Reyes de España han firmado en el libro de honor antes de disfrutar de un almuerzo conjunto. Seguidamente, visitan la exposición principal del festival, titulada Luz y sombra. Goya y el realismo español, que estará abierta del 8 de octubre al 11 de enero de 2026.

Esta muestra no se presenta como una monografía convencional, sino que agrupa pinturas, dibujos y grabados del propio artista, junto con obras de sus contemporáneos y de generaciones posteriores, además de nuevas propuestas multidisciplinares que dialogan con su legado.

El programa de este martes 7 no acaba ahí, pues Felipe VI y Letizia participan en la ceremonia de inauguración del festival Europalia 2025/2026 que tiene a España como país invitado. Es un viaje exprés de un solo día, pues el monarca tiene un acto castrense que atender el miércoles 8.

Además, este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, donde tendremos la oportunidad de ver de nuevo a la Familia Real al completo. Este año, la infanta Sofía debuta asistiendo con sus padres y la princesa Leonor a la recepción posterior al desfile.