La sorpresa de Meghan Markle en París: vuelve a Europa tras tres años de ausencia y brilla con look de Balenciaga

De máxima actualidad por la emisión de la segunda parte de su reality culinario y de estilo de vida, no hay semana que no ocupe los titulares. En esta ocasión, Meghan Markle ha dado la sorpresa asistiendo a la Paris Fashion Week para ocupar el fronte front row de Balenciaga,

Su presencia en la capital de la moda es noticia por varios motivos: hacía tres años que no pisaba Europa, concretamente desde 2022 cuando asistió al funeral de Isabel II; y alrededor de una década que no se dejaba ver por este evento. Así pues, su presencia ha sido todo un acontecimiento,

La duquesa de Sussex viajó hasta la capital francesa invitada por Pierpaolo Piccioli, director creativo de la casa y acompañada de dos personas. "Te he echado de menos, Francia", escribía en su Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que se puede ver cómo se preparaba para el acontecimiento.

Hotel de lujo, desayuno suculento, sesión de maquillaje y peluquería y, finalmente, el impresionante look con el que triunfó a su llegada. Como no podía ser de otro modo, la esposa de Enrique de Inglaterra eligió un conjunto de la casa en blanco con accesorios negros.

El estilismo, de corte oversize, estaba compuesto por pantalones y sobrecamisa XL, con una capa blanca, salones de tacón y bolso de mano. El pelo recogido en un moño tirante y joyas discretas para rematar su imagen nívea y vanguardista.

No fue el único look de la firma, ya que por la noche asistió a una cena con un vestido negro largo y asimétrico. Balenciaga se estrenaba así (al menos de manera pública) en el armario de Meghan, conocida por atesorar piezas de alta costura y de marcas prestigiosas en su vestidor.

Y no podía haber elegido mejor ocasión, ya que se trataba del debut de Piccioli al frente de la casa española fundada en 1917. Markle compartió primera fila contemplando sus nuevas propuestas con celebrities como Anne Hathaway, Georgina Rodríguez o Marta Ortega.

El desfile primavera/verano 2026 mostró, una vez más, patrones arquitectónicos, cuero, faldas globo, tonos pastel que caminan con calzado vitamina, cortes oversize, hombros estructurados... El italiano continúa la tradición aportando su toque personal.

Megan Markle at the Balenciaga show by Pierpaolo Piccioli pic.twitter.com/d85F7VgCEU — Synergy (@synergymagazine) October 4, 2025

Así lo explicaba antes del show: "Para crear continuidad con lo que ha habido, es necesario transformar. Pero es necesario transformar dando rienda suelta a la propia sensibilidad. Pasé días enteros en los archivos de la maison, porque quería mirar de cerca todo lo que siempre había visto desde otro punto de vista".

Y no duda en hacer un homenaje al fundador: “Cristóbal liberó a la mujer de sus limitaciones sociales, con un enfoque arquitectónico del espacio. Siempre puso el cuerpo en el centro de su investigación, distanciándose conscientemente de él. Me llamó la atención que no utilizara estructuras como interposiciones. El tercer elemento entre el cuerpo y el tejido era el aire”.

Sin duda, contar con Meghan Markle para este debut en la semana de la moda de París ha sido un excelente trabajo de marketing que ha colocado el evento en todos los titulares a nivel internacional.