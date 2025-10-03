Letizia estrena en Navarra una blusa de lunares que nos recuerda ( y mucho) a uno de sus vestidos favoritos

La Reina, junto junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la presidenta de Navarra, María Chivite.

Cierre de semana para la reina Letizia, que ha viajado a Navarra para presidir un acto relacionado con la educación, algo tan frecuente en esta época del año. En concreto, la inauguración del Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier I IP. de la localidad de Lumbier.

Se siente muy cómoda entre los jóvenes, colectivo en el que, además, despierta gran simpatía, así que se trata de una jornada perfecta para poner la guinda a la agenda. Ha sido recibida con aplausos y gritos de "guapa", aunque antes de su llegada el profesorado del centro se había concentrado para denunciar la situación de la FP Dual.

Ha pasado una semana desde que los Reyes estuvieron en la comunidad foral acompañando a Leonor en su debut como princesa de Viana, un momento histórico que dejó imágenes inolvidables. En aquella ocasión, la consorte española eligió un traje de chaqueta granate de Bleis Madrid con sus babies negros de Sézane.

La Reina ha estrenado una blusa parecida a su diseño de falsos lunares de Massimo Dutti. Efe

En su regreso a Navarra, ha vuelto a su uniforme, con pantalones negros y una blusa de estreno que nos recuerda mucho a su vestido de Massimo Dutti de falsos lunares que llevó por primera vez en 2019.

A primera vista, se podría pensar que ha transformado aquella prenda, convirtiéndola en un top, pero hay pequeños detalles que descartan esa posibilidad. El cuello es diferente y las mangas más largas, pero lo que quizá marca la diferencia es el estampado.

El diseño de la firma española a la que aludíamos es de pequeños cuadrados que simulan lunares, esta camisa sí es de topos aunque irregulares. Y la etiqueta es de Hugo Boss.

El resto resulta muy similar porque también incluye drapeado y el corte resulta prácticamente idéntico. Destacar que es frecuente que la Reina recicle ropa e incluso que recurra a este tipo de trucos para darle más vidas a su must haves de armario.

Elegante y discreta, ha estado acompañada por la ministra de Educación, Pilar Alegría y la presidenta de Navarra, María Chivite. El resto del estilismo elegido ha estado protagonizado, otra vez, con sus zapatos babies en negro de la firma francesa Sézane y, como joyas, sus pendientes Doble Daga de Gold&Roses.

Letizia ha visitado las instalaciones del centro, con la ministra de Educación. Efe

Letizia ha visitado las instalaciones del centro de FP, charlando con los alumnos e interesándose por los estudios y otras actividades que realizan, como las deportivas. Antes de entrar se había acercado a saludar a las personas que la esperaban en los alrededores del lugar, algo muy habitual y que confirma su cercanía.

Mientras, la madre de la princesa Leonor cierra la semana en Navarra, la realeza europea se da cita en Luxemburgo, para asistir a la ceremonia de abdicación del Gran Duque Enrique en favor de su hijo Guillermo. Los reyes de Holanda y la princesa Amalia, y los moncarcas de Bélgica, junto a la heredera Elisabeth, han estado presentes.