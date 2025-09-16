La reina Letizia cambia el traje de chaqueta por un vestido de escote Bardot para su primer acto en El Cairo

Esta mañana del 16 de septiembre despedíamos a Sus Majestades en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, enfundada en un traje blanco, la Reina, junto a Felipe VI, emprendía el que se ha convertido en su primer viaje de Estado al extranjero de 2025.

Eran alrededor de las 12 del mediodía cuando los Reyes se subían en el Airbus A310 con destino El Cairo. Y aunque este viaje comenzaba, una vez más, apostando por la sastrería femenina con un dos piezas de Hugo Boss, Letizia ha llegado a El Cairo con un look totalmente diferente.

Un vestido largo, ajustado y de escote Bardot ha sido su acertada elección y lo ha combinado con los kitten heels destalonados en negro de Massimo Dutti que llevaba por la mañana. Como complemento estrella, un bolso de mano tipo clutch con cierre clásico de aires vintage y un toque dorado. El diseño es uno de los más icónicos de la firma Max Mara, el Pasticcino.

La reina Letizia ha optado un vestido negro de escote bardot. Juanjo Martín EFE

En cuanto al resto de accesorios, unos pendientes sencillos de botón de diamantes y oro blanco.

Un outfit impoluto, sobrio y sofisticado a la altura de una cita como esta, a la que la pareja real ha asistido junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La primera parada ha sido, como es tradición, un acto organizado por la Embajada Española en El Cairo.

Allí, Sus Majestades han recibido a la colectividad española, dando comienzo a los actos oficiales de este viaje que se alargará hasta el próximo viernes 19 de septiembre.

Arranca la agenda real

La recepción se ha celebrado en el hotel St. Regis y han acudido 300 invitados. Ha sido Felipe VI el encargado de dar comienzo a esta cita, recibiendo a los asistentes con un discurso que ha comenzado y terminado en árabe: masah aljir lilgamía (buenas tardes a todos) y shkaraan jzylaan (muchas gracias).

La reina Letizia en un momento durante la recepción en El Cairo junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Juanjo Martín EFE

"Este viaje tiene lugar en un momento convulso y trágico en la región. La Reina y yo somos conscientes de la gran incertidumbre que ha generado el complejo e inestable contexto regional, y por eso queremos transmitir nuestro apoyo y cercanía, y con ella de vuestros compatriotas", mencionaba el Rey.

Tras este, son varios los eventos que les esperan a la pareja real en estos días. Y es que cuentan con una agenda de lo más apretada.

El miércoles 17 tendrá lugar el primer encuentro entre Sus Majestades y el presidente Abdelfatah El-Sisi y su esposa, Entissar Amer, en el Palacio Al-Ittihadiya, su residencia oficial. Un acto que irá acompañado de citas en solitario, tanto por parte de Felipe como de Letizia, quien irá acompañada de la primera dama.

En total, serán cuatro días en donde los monarcas, entre otras cuestiones, visitarán la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos, un cementerio donde la gente vive entre tumbas.