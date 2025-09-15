Las claves del giro del vestidor de Letizia al cumplir 53 años: "Representa a una nueva generación de reinas"

La reina Letizia añade una cifra más a su calendario de vida. Este lunes, 15 de septiembre, celebra sus 53 años. Lo hará de manera privada, como de costumbre, con una cita para dos junto al rey Felipe VI.

Sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no están en Zarzuela debido a sus respectivas formaciones: la heredera en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier y su hermana en Lisboa, donde ha empezado su etapa universitaria.

Es el día previo a un nuevo viaje de Estado, el primero de 2025, que la llevará a Egipto entre el 16 y el 18 de este mes. Será durante el mismo cuando volvamos a ver uno de esos estilismos de gala de la consorte española durante el tradicional banquete que ofrecen los anfitriones.

La Reina, con algunos de los trajes que ha lucido este 2025. Gtres

La tiara está casi descartada, pues no suele llevarla en visitas a países musulmanes, como gesto de respeto a la cultura local y a la normativa religiosa. Sin embargo, otras grandes joyas estarán presentes, a buen seguro.

Es una oportunidad idónea para poner de relieve su faceta más glamourosa, pues en los últimos años se ha producido un importante cambio en el armario real, con estilismos muy sobrios y formales.

El traje de chaqueta (esmoquin incluido) ha cobrado una relevancia llamativa, desplazando en cierto modo a los espectaculares vestidos que antes solía lucir en eventos importantes como los premios Princesa de Girona de este año.

Durante lo que llevamos de 2025, Letizia ha escogido esos dos piezas de aire masculino en una decena de ocasiones, ya sean nuevos o repetidos. Pero no solo este tipo de estilismos marcan su cambio de ropero, el uso de deportivas, calzado barefoot o tacones sensatos también ha sido una constante, dejando de lado los salones altos. Además, los accesorios especiales y con mensaje han adquirido un mayor protagonismo.

Este nuevo aire, que se remonta a unos años, ha venido marcado por diferentes acontecimientos de actualidad de España. No hay que pasar por alto sucesos como la pandemia de la Covid-19 y la dana de Valencia que, sin duda, influenciaron la imagen pública de Su Majestad hacia una sobriedad de patrones y colores que se han ido manteniendo en el tiempo. En Magas analizamos qué hay detrás de este giro estilístico con la ayuda de expertos en moda y comunicación.

Trajes de chaqueta

En sus primeras apariciones oficiales tras el confinamiento, Letizia ya apostó por el dos piezas negro. Con el paso de los meses repitió la fórmula en diferentes tonalidades. Lo mismo ha sucedido a raíz de las inundaciones de Valencia.

No ha pasado inadvertido que en eventos relevantes como los premios de periodismo Francisco Cerecedo o los mismísimos Princesa de Girona, la Reina haya prescindido de sus antes habituales vestidos elegantes para optar por el clásico traje o esmoquin. Y la princesa Leonor está siguiendo su ejemplo.

¿Hay un cambio de paradigma en la imagen de la Reina? Marina Fernández, directora de Comunicación y RRII de la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, lo analiza para Magas. "Sí que podemos establecer que los armarios de reinas y princesa europeas ha dado un giro hacia el mundo del traje pantalón. Eso se debe a varias cuestiones, primero el gusto personal, pero además hay un punto importante de estrategia de comunicación", asegura.

"Las mujeres de hoy día apuesta por este tipo de estilismos y las royals que las representan también lo hacen. Es un tema de cercanía, de normalidad, ese el trasfondo", aclara.

En efecto, la esposa de Felipe VI no es la única que ha adoptado este estilo, otras consortes como Mary de Dinamarca, la princesa Victoria de Suecia o Kate Middleton también lo han hecho. "Venimos de otra generación de reinas fabulosas que representaban a otra España y a otras ciudadanas, pero eso se acabó. Ahora vemos a Letizia que viste acorde con lo que se lleva en la calle. Es una muestra de cercanía y normalidad", explica.

Juan Ferrando, director del grado en Diseño de Moda de la Universidad Nebrija, sigue esta misma línea de análisis en conversación con Magas. “Últimamente, vemos mucho a la reina doña Letizia vistiendo con traje, tanto en actos de día como formales de noche; y con cierta distinción entre ellos, porque no es lo mismo el esmoquin de los premios Princesa de Girona que el dos piezas que pueda llevar a un acto de mañana, ya sea en azul turquesa, fucsia o blanco".

La razón es clara: "Creo que esto responde a una tendencia que comparte con el resto de monarquías europeas de cercanía y proximidad en primer lugar; y en un segundo plano, por comodidad y la funcionalidad necesaria en esos actos".

Este cambio es importante también para ver cómo ha cambiado el protocolo tradicional de nuestro país, que nunca contemplaba los pantalones para los actos de gala o de cóctel, siempre se dictaba el uso de vestido o falda.

Marina Fernández lo explica: "La etiqueta es absolutamente flexible y evoluciona con la sociedad, quizá un poco más despacio pero avanza. Gracias a gestos como el de doña Letizia de lucir pantalón en actos oficiales, se va modernizando y actualizando".

Por eso, no resulta extraño que, en ocasiones, se haya cambiado esos vestidos glamourosos por estos looks más austeros. "Cuando veíamos a la Reina con esos vestidos de cóctel, con mucho volumen, estampados, tejidos muy ricos y grandes joyas, se nos alejaba un poco de la imagen de mujer cercana y de Corona próxima al pueblo", asegura Ferrando.

Menos tacones y más guiños

La Reina con zapato cómodo y pendientes valencianos. Gtres

El uso de trajes o estilismos con pantalón no es la única constante en el nuevo armario de la reina de España. Se ha visto obligada a rebajar centímetros a su calzado debido a la dolencia que sufre en los pies, el Neuroma de Morton, y ha empezado a utilizar más zapato plano y de estilo barefoot. Como si se adelantara a la tendencia, este último tipo de calzado ha experimentado un auge increíble, imponiéndose en pasarelas y street style.

Se ha convertido, casi sin quererlo, en la mejor preceptora de estos modelos efecto pie descalzo que ahora todas quieren llevar. Lo mismo sucede con los babies, que son su modelo fetiche por su comodidad. De aire aniñado, ha confiado en la firma francesa Sézane para hacerse con una colección de diferentes tonos que le permitan crear sus estilismos.

Pese a ser una cuestión de salud, la reducción de los tacones ayuda a reforzar esa imagen de cercanía. Juan Ferrando así lo considera: "Las personas se encuentran con una reina próxima, trabajadora, involucrada y volcada en el pueblo. Esa es la imagen que estamos viendo en los últimos años y que quiere ofrecer la Casa Real. La hemos visto vistiendo looks casual, con una imagen de reina próxima, cómoda, como cualquier ejecutiva que responde a esta formalidad del traje de chaqueta que exige su cargo".

Especial atención merece los guiños que la Reina hace a determinadas causas y lugares a través de su ropa y accesorios. A raíz de la tragedia de la dana, que causó más de 200 víctimas mortales y dejó la zona destrozada, no dudó en apoyar a muchas empresas locales comprando sus productos.

Durante sus visitas a Valencia prometió no olvidar a los afectados y así lo ha hecho. Las joyas de marcas valencianas como Singularu, Boira Glass y Sure Jewels se convirtieron de inmediato en protagonistas habituales de su look en actos públicos. Consciente de que todo lo que lleva es noticia, mandaba un mensaje claro.

El director del grado en Diseño de Moda de la Universidad Nebrija considera este como un punto importante: "Tengamos en cuenta que doña Letizia es la máxima embajadora de la moda española. Que apueste por marcas nuevas, pequeñas o afectadas por desgracias como la dana, que lo han perdido todo y están reiniciando su negocio, es muestra evidente de que quiere dar su apoyo".

Su papel como embajadora de la marca España es claro. "Cualquier prenda o accesorio que se ponga la Reina se conoce enseguida por la prensa, tanto la marca, como el precio y hasta dónde comprarlo. Eso da mucha visibilidad a esas marcas. Al final, ella es una persona influyente, por su estilo, por su cargo, por su profesionalidad. Sabe que tiene ese altavoz para apoyar a la moda española y me parece excelente esa representación”, dice el experto.

En resumen, en su 53 cumpleaños, Letizia sigue representando su papel de royal moderna y comprometida, que mide sus momentos más fastuosos con una normalidad estilística que refuerza el mensaje de su labor.