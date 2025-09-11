La reina Sofía reaparece tras su llamativa ausencia en Mallorca por la delicada salud de Irene de Grecia

Ha pasado poco más de un mes desde su última aparición pública y el regreso de la reina Sofía era muy esperado. Tras un verano especialmente difícil, en el que por primera vez en cinco décadas no ha pasado el verano en Mallorca debido al delicado estado de salud de Irene de Grecia, vuelve al fin a su actividad institucional.

Durante las vacaciones estivales solo la vimos una vez, el 6 de agosto en la recepción a las autoridades baleares en Marivent junto a los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Fue un viaje exprés a Mallorca y regresó a Zarzuela para estar junto a su hermana. Y desde entonces, la Emérita ha permanecido alejada del foco público casi por completo.

Pero ya está vuelta a la agenda real. Hace unos días estuvo en Ceuta inaugurando las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos, un punto clave del trabajo de la Fundación que lleva su nombre, y este jueves 11 se ha producido su primer gran acto oficial en el Astillero de Navantia, en Ferrol (A Coruña).

La reina emérita, junto a Pedro Sánchez. Efe

Hasta allí se ha desplazado para amadrinar la botadura de la Fragata F-111 'Bonifaz', primera unidad de una moderna serie de buques de combate para la Armada. Sobre las 19.00 h, la madre de Felipe VI ha llegado al lugar para cumplir con sus obligaciones de representar a la Corona.

Lo ha hecho vestida de aguamarina, un color muy oportuno para estar al borde del mar, con uno de sus característicos broches en la solapa de la chaqueta. Esta tonalidad simboliza tranquilidad y armonía, pese a la complicada situación personal que atraviesa. Se desconocen datos sobre cómo evoluciona la Princesa, pero doña Sofía sigue al frente de sus obligaciones. Su entrega a la institución siempre ha sido total y lo sigue siendo. A punto de cumplir 87 años, el 2 de noviembre, continúa ejerciendo un papel importante.

La madre de Felipe VI posa con las autoridades en Ferrol. Efe

Este acto supone el inicio de su vida oficial que ya tiene otros compromisos fijados. El lunes 16 de septiembre, viajará a Elche (Alicante) para presidir la apertura del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, al que asistirán más de un centenar de investigadores y expertos internacionales para compartir los avances en investigación y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson o ELA.

El evento está organizado por la Fundación Reina Sofía, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con el Ayuntamiento de Elche y la Sociedad Española de Neurología. Tendrá lugar a las 12.45 h en el Gran Teatro y por la tarde, la Emérita también asistirá a un concierto en la Basílica de Santa María a cargo de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx.

Se da la circunstancia que, mientras la reina emérita se encuentra en A Coruña, el rey Juan Carlos volvía a San Xenxo (Pontevedra) para participar una vez más en las regatas. Unos 160 kilómetros les separan y es improbable que haya alguna evidencia de un posible reencuentro.