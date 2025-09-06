Los 'deberes' de Letizia para el nuevo curso: una agenda más ejecutiva y nuevas marcas de moda española en su vestidor

La semana pasada, la reina Letizia interrumpió sus vacaciones privadas para acercarse personalmente, junto al rey Felipe VI, a visitar las zonas afectadas por los incendios forestales que han asolado parte de España este verano.

En Castilla y León, Galicia y Extremadura, Sus Majestades mostraron su apoyo a las víctimas y ensalzaron públicamente la labor de las personas y profesionales involucrados en paliar la gravísima situación que dejó el noroeste de nuestro país absolutamente teñido de negro.

En palabras de la Reina: "Gratitud, dice el Rey, y comprensión porque solo cada uno de vosotros y de vosotras sabe lo que ha tenido que pasar. Y las dificultades. Y superar muchas veces las propias competencias y posibilidades para poder hacer un trabajo como habéis hecho. Las personas que no hemos estado ahí no lo sabemos, solo vosotros sabéis lo que habéis pasado".

La reina Letizia charla con un vecino durante su visita a algunas de las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. GTRES

Concluidas las visitas físicas, aunque con el corazón siempre al lado de los afectados, Letizia no ha tenido actos en su agenda a lo largo de esta primera semana de septiembre. Será el próximo miércoles, día 10 de septiembre, cuando tome las riendas del nuevo curso.

La Reina asistirá al coloquio Mujer, deporte y sociedad, que se celebra con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo CHALLENGE 40 BASKET. Desde allí se alertará sobre la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres.

La reina Letizia haciéndose un 'selfie' en un acto en León el pasado abril. Casa Real

Por todos es sabido que el compromiso de la Reina va estrechamente relacionado con las mujeres, la salud, la solidaridad, la educación, las relaciones institucionales, la ciencia y la defensa.

Pero, ¿con qué desafíos se encontrará Letizia en los próximos meses? ¿Habrá algún cambio en el desarrollo natural de los actos que presida? ¿Seguirá, por otra parte, la misma línea estilística de los últimos tiempos?

Para dar respuesta a esta y otras cuestiones, Magas ha contactado con Ana Polo, periodista y escritora, y con el estilista experto en moda y autor del libro Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz, Jesús Reyes.

"Más que desafíos, yo diría deberes porque, como sabes, el lunes 1 de septiembre empezaron a trabajar tanto Marta Carazo, la nueva jefa de la Secretaría de la Reina, como Rosa Lerchundi, la nueva directora de comunicación en la Casa del Rey. Con lo cual, de cara a este nuevo curso ya se han producido cambios importantes en el organigrama de Zarzuela", declara Polo a esta revista.

Y añade: "Letizia trabaja mucho, llega a los actos y se ha leído previamente todas las carpetas. Controla todo, hasta la última coma, pero creo que le falta visión estratégica a esa agenda. Me explico: sabemos que le encantan los temas de educación, sanidad, mujeres... Son varios y muy importantes asuntos, pero no les encuentro un hilo conductor. Como cada día preside algo distinto, todo queda difuminado".

"Al final, la mayoría nos centramos en la ropa que lleva y no tanto en el trabajo que hace. Con lo cual, la primera asignatura pendiente que tiene Letizia de cara a este nuevo curso sería precisamente tener una agenda muchísimo más ejecutiva, mucho más estratégica. Siempre he dicho que me gustaría que Letizia trabajase como otras royals europeas, como Máxima de Holanda: con sus propias fundaciones, sus plataformas, sus movimientos. Me gustaría que tuviese una agenda muchísimo más ambiciosa", señala la autora de libros como Cayetana. Duquesa de Alba.

Pero, ¿a qué se refiere exactamente la experta contactada por esta revista? "Letizia lo haría muy bien fomentando la lectura, por ejemplo, ahora que tenemos unos resultados académicos absolutamente desastrosos respecto a la comprensión lectora de los jóvenes", afirma.

Y concluye: "Letizia necesita tener un pódcast porque tiene una voz maravillosa y tiene una dicción perfecta. Me gustaría que hablara con especialistas, porque muchas veces padres y madres están preocupados por sus hijos, pero no saben lo que tienen qué hacer. Lo haría estupendamente bien y sobre todo ayudaría a mucha gente".

Letizia y la moda

No es ningún secreto si afirmamos que la reina Letizia, además de una personalidad clave en el desarrollo de nuestro país, es un referente de estilo para mujeres de todo el mundo. En este sentido, ¿cuáles serán sus elecciones de moda en los meses venideros? ¿Habrá sorpresas?

"Doña Letizia va a seguir construyendo sus mensajes e imagen para fechas marcadas desde tres ejes principales: desde la costura para ocasiones muy precisas, apostando por ateliers españoles con narrativa (The 2nd Skin Co., Teresa Helbig, Adolfo Domínguez...) y con re-wears estratégicos que ya domina, pero con algún toque actual que aporte frescura y tendencia a la propuesta", analiza Reyes.

La reina Letizia el pasado mes de julio en Madrid. Gtres

Y prosigue: "Para el día a día, el traje sastre seguirá siendo su uniforme de trabajo: limpio, con camisas lavallière o de punto fino, guiños a botones joya o cinturones marcados para los looks con vestidos. Es el mismo movimiento que está vertebrando el ecosistema royal en general. También lo vemos en Mary de Dinamarca y Kate Middleton".

"Eso sí, espero y auguro innovación de nuevas marcas made in Spain a sus propuestas, además de nuevas prendas de sus marcas de referencia como son Mango, Hugo Boss y Carolina Herrera con combinación de bolsos estructurados para las jornadas diurnas. En cuanto a los tonos, me gustaría ver a la Reina vestir los azules profundos, burdeos, marrones, el verde joya, rojos y el negro para actos institucionales", anhela el experto en moda.

"En otoño e invierno, la capa-abrigo es ya un emblema en el estilo de nuestra Reina -entrada a actos, foto oficial...-. Doña Letizia la utiliza con prudencia -capas Carolina Herrera negras sobre vestido color, por ejemplo- en comparación con Máxima de Holanda, que ha hecho de este complemento un sello de identidad propio", analiza el también periodista.

La Reina, elegantísima en los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, con collar de perlas de Isabel II del joyero de pasar. Gtres

Y agrega: "En cuanto a zapatos, doña Letizia continuará la transición a tacones moderados, slingbacks, kitten o el botín fino para el invierno y en el ámbito de la joyería y peinados, menos es más para la esposa de Felipe VI, salvo para las galas. Así, veremos a la Reina de día con pendientes pulidos, sencillos, y anillo-signature. En la noche, subida controlada en el look con peinado de ondas Hollywood, pendientes con mucha luz -sobre todo rescatados del lote de pasar-, pero sin sobrecargar para dejar el protagonismo al vestido".

"En líneas generales y como resumen, esta temporada y nuevo curso, veremos a la reina Letizia con autoridad estilística y con alguna que otra novedad y tendencia, pero sin estridencias. Para la Reina, el lujo está en la artesanía, en la sostenibilidad visible y en la comodidad elevada a categoría estética", concluye Jesús Reyes.