Primera imagen de la reina Letizia tras 21 días: reaparece para solidarizarse con las víctimas de los incendios

La agenda real ha tenido que adaptarse a las circunstancias nacionales, por lo que los Reyes han dado por finalizadas sus vacaciones antes de tiempo para retomar sus compromisos institucionales. Lo cierto es que Felipe VI ya lo había hecho con anterioridad el 17 de agosto para visitar el cuartel general de la UME de Madrid, pero no así Letizia.

Este es su primer acto conjunto. Fue el pasado 5 de agosto, hace 21 días, cuando vimos a la Reina en público por primera vez, en una salida por Mallorca en familia. Ahora reaparece en Sanabria y León para visitar a los afectados por los incendios que han asolado la zona.

No será el único compromiso oficial de la semana: el jueves 28 y el viernes 29 se trasladarán a Galicia y Extremadura, donde el fuego también ha causado graves daños, dejando un histórico saldo de destrucción. Para esta primera aparición, los lugares elegidos son el Parque Natural Lago de Sanabria y las Sierras Segundera y de Porto​; y el Parque de Las Médulas de León.

Los Reyes agradecen el trabajo a representantes de los medios de extinción de incendios que se encuentran en ese momento en el Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria (Galende, Zamora).



La jornada ha empezado con contratiempos, pues la escasa visibilidad de la zona por el humo de los focos aún activos ha obligado a hacer algunos cambios y ha habido un retraso sobre la hora prevista. No hay que olvidar que en esa comunidad ya se han quemado más de 20.000 hectáreas y el fuego aún no se ha apagado.

Vestida de manera cómoda y sencilla, con vaqueros marrones y camisa blanca, la Reina ha llegado a la Casa del Lago de Sanabria para conocer de primera mano los efectos de la catástrofe y las necesidades de los vecinos afectados, así como para mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Recibida con aplausos, como es habitual, tanto ella como el Rey han escuchado con atención las explicaciones de los profesionales de protección civil, emergencias y Guardia Civil en el Puesto de Mando Avanzado.