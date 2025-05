Letizia estrena su enésimo traje de chaqueta, ahora en clave primaveral: de lino, jaspeado y 'oversize'

La semana para la Reina empieza en martes con su primer acto para el que, además, no tiene que salir de Zarzuela. Allí se celebra una reunión de trabajo con una representación de las entidades firmantes de la propuesta de Pacto de Estado 'Protegiendo a la infancia y la adolescencia en el entorno digital', un tema que le preocupa.

La cita, a las 10.30 h de la mañana, en palacio para analizar un problema cada vez más acuciante: el impacto negativo que puede tener el uso de internet y las redes sociales en los menores de edad. En esta iniciativa participan seis entidades de la sociedad civil -la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef– con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fiscalía General del Estado.

Después de su viaje a Mauthausen (Austria) para asistir a la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración, donde vistió un luto relajado con traje de chaqueta negro y blusa blanca de lazada, en palacio ha optado por otro dos piezas de estreno. ¡Ya hemos perdido la cuenta de los que tiene!, pero lo más increíble es que vuelve a acertar.

El sastre nuevo de la consorte española es muy primaveral y tiene un patrón al que está abonada últimamente: el oversize. Confeccionado en lino, en gris piedra jaspeado, está compuesto por una blazer XL con doble botonadura y unos pantalones anchos, con la raya bien marcada. Lo ha combinado con la blusa blanca con detalle drapeado que tanto usa para este tipo de estilismos básicos, pero que son tendencia absoluta.

La Reina acumula una ingente colección de trajes en el vestidor del Pabellón del Rey, su residencia dentro del Palacio de la Zarzuela, que suma otra adquisición. Los tiene de todos los cortes y colores, lisos, estampados, entallados, más amplios... Hace tiempo que se sumó a este must have de la moda que cada día gana más adeptas, tanto en la alfombra roja como en los estilismos de las royals europeas.

Este look sin pretensiones ha estado acompañado de unos salones nude y sus pendientes dorados de PDPAOLA. No llevaba bolso, puesto que la ocasión no lo requería. Tras las fotos iniciales en la escalinata, todos han pasado a la reunión, donde hemos podido ver a Letizia consultando papeles y viendo la información pertinente en una tableta.

Como explicábamos antes, el motivo de esta cita de trabajo es insistir en la preocupación por los riesgos a los que se enfrentan niños y adolescentes en internet. Los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados. También resulta preocupante la captación masiva de datos de los menores, con vistas a su perfilado para la venta a terceros con fines publicitarios.

"Ante esta situación, se ha consensuado una serie de medidas que inciden en la necesidad de asumir el problema, formar a los profesionales para afrontarlo, y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad en la necesidad de un entorno digital que no dañe a una población vulnerable, como son los niños y los adolescentes. Se trata de unas propuestas de consenso nacidas de la sociedad civil, con las que trabajar ahora en el ámbito parlamentario", explican.

La próxima vez que veamos a la Reina será el miércoles 14 en Murcia, donde presidirá el acto principal del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, efeméride que se conmemora el día 8 de mayo en los 191 países en los que tiene presencia la Organización Humanitaria.