Victoria Beckham y Letizia tienen mucho en común: su última coincidencia de estilo... aunque no la única

"Luce increíble. Nunca se equivoca en términos de moda". Con estas palabras definía Victoria Beckham a la reina Letizia en una entrevista reciente con la revista Vogue. Se refería a una de las ocasiones en que la esposa de Felipe VI lució uno de sus diseños. Es evidente que la creadora de moda y la consorte española tienen mucho en común en lo que a estilo se refiere y se ha vuelto a demostrar en el acto al que ha asistido la excomponente del grupo Spice Girl, presidido por la reina Camila de Inglaterra.

Se ha celebrado este martes, 11 de marzo, en el Palacio de Buckingham, donde la esposa del rey Carlos III ha recibido a un nutrido grupo de mujeres para celebrar el 15º aniversario de WOW - Women of the World, organización de la que es presidenta. Todo lo relacionado con el avance y el talento femenino tiene un papel importante en su agenda institucional.

Victoria Beckham ha estado entre las invitadas y ha dejado muchas lecciones perfectas. La primera, la reverencia que le ha dedicado a Camila. "Encantada de verte", le ha dicho y ella ha realizado una leve genuflexión, cruzando hacia atrás uno de sus pies e inclinando ligeramente la cabeza. Luego han intercambiado algunas frases cómplices.

La segunda, por supuesto, ha sido el estilismo elegido para tan real ocasión. No podía ser de otra manera, Beckham ha lucido uno de los vestidos de su colección primavera-verano 2025 en color azul acero. Así lo define: "La noción de segunda piel se refleja en los vestidos asimétricos, con detalles de hombros torcidos y drapeados táctiles para un toque provocativo y refinado". En efecto, era elegante, vanguardista y protocolario por su color y el largo. Está a la venta en la web y su precio es de 1.300 euros.



Solo hace falta pararse a pensar unos segundos y enseguida encontramos un look de Letizia que sigue las mismas pautas: tejido sedoso, corte asimétrico, largo midi... Se trata del maravilloso diseño de Maksu, que parece un vestido pero es un dos piezas, que estrenó en 2023 y que volvió a recuperar en uno de los actos más importantes de los últimos años: el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Destacar también que a las dos les encanta presumir de musculados brazos con este tipo de prendas.

Letizia en 2023 con un dos piezas de Maksu. Gtres

Tampoco podemos olvidar el vestido de VB en verde lima que la Reina estrenó en la recepción de la coronación de Carlos III, con el que firmó uno de sus mejores estilismos de la historia. La diseñadora lo había lucido unos meses antes, con botas altas y no con zapatos de salón como Letizia. Cada una en su estilo poniendo la diferencia a lo que tienen en común.

Y ahí no acaban las coincidencias, el pasado mes de febrero, la esposa de David Beckham elegía un modelo muy parecido pero en blanco, también de su propia firma, para asistir a una cena de gala organizada por los Reyes de Inglaterra. Fue inevitable recordar a la consorte española al ver a Victoria posar con esta prenda tan reconocible.

La diseñadora con la versión en blanco del ya mítico vestido verde de Letizia. Gtres/Getty

Para la británica fue un orgullo ver a Letizia con él y así lo dijo en la citada entrevista a la que aludíamos en el comienzo de esta pieza. "Es mi musa definitiva. Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado, pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca", confesó.

No es el único Victoria Beckham que la reina Letizia tiene en su armario de Zarzuela. Recordemos el modelo estampado en blanco y negro en 2019 y la blusa con aberturas de la colección de la diseñadora para Mango que estrenó en 2024. Sí, definitivamente, están unidas por la moda y el estilo.