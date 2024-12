Letizia rescata uno de sus looks favoritos: rojo y con el estampado floral como protagonista

Se trata de un acto en el que no esperábamos sorpresas, pero es cierto que con ella nunca se sabe. Y pareciendo que hemos entrado en el túnel del tiempo, hemos vuelto al estilo de una Letizia que no echábamos de menos. La Reina ha desempolvado un look por el que le dio durante una larga temporada, pero que nosotros ya teníamos en el olvido.

Y buscando en su armario ha encontrado un par de prendas con las que se siente muy segura y que reflejan el estilo de una Letizia distinta a la actual. De entre todas las opciones, ha recurrido a una de las que fue sus faldas favoritas, un diseño de color negro firmado por Carolina Herrera, que destaca por su silueta trapecio y un llamativo estampado floral en tonos rojos. Un modelo que ha lucido hasta en seis ocasiones desde que la estrenó en 2019, y que siempre ha combinado con camisetas o blusas rojas. Un contraste ideal que hoy ha repetido con una camisa de Hugo Boss con cuello fruncido. Como detalle curioso contaremos que uso este mismo look para este acto justo el año pasado, así que podemos decir que es como una tradición para ella. Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, felicitan la Navidad con una foto inédita y un homenaje a las víctimas de la DANA Para la cita de hoy lo han mantenido igual que siempre y lo ha complementado con unas botas de ante negro de Steve Madden. Este modelo, que tiene también en rojo, es la novedad, ya que significa una pequeña vuelta a los tacones altos, aunque sea algo esporádico y estamos seguros de que momentáneo. De lo que volvemos a estar convencidos es de que a la Reina poco le importa lo que digan los demás, ya que este outfit que ha elegido esta tarde, siempre que lo luce, se lleva duras críticas, algo que parece que a ella poco le importa. La reina Letizia, durante el acto. Gtres Además del anillo de Coreterno, la Reina ha estrenado unos sencillos pendientes en oro amarillo. No se podían ver muy bien ya que ha vuelto a lucir el pelo suelto, esta vez sin el mechón ondulado que dio tanto que hablar ayer en La Rioja. Mañana volveremos a ver a la Reina, esta vez acompañando al Rey durante la inauguración de un nuevo hospital en la ciudad manchega de Cuenca. Este será el último acto antes de las tan deseadas vacaciones de Navidad.