Letizia 'abandona' su uniforme estrenando un vestido de punto y nuevos pendientes de firma valenciana

Primer acto de la semana tras el impacto que ha supuesto la exposición de los retratos de los Reyes que el Banco de España encargó a Annie Leibovitz. Han sido muchos los comentarios que han recibido dichas instantáneas, pero nadie puede criticar el look elegido por Letizia, ya que el vestido y la capa firmados por Balenciaga no pueden ser más espectaculares, dignos de una alfombra roja de los Oscar.

Pero dejamos el glamour y volvemos a Sevilla donde la agenda real se desarrolla en esta ocasión. Felipe VI y su esposa han presidido el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023 con las que el Ministerio de Cultura ha distinguido a 37 personalidades e instituciones de la cultura.

Entre los galardonados, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se encuentran las actrices Gemma Cuervo y Vicky Peña; los bailarines Antonio Najarro y Lucía Lacarra; el dramaturgo José Sanchís Sinisterra; el diseñador Modesto Lomba; el grupo Estopa; la Fundación Sorolla; el Museo Chillida Leku; el Festival de Almagro o los directores de cine Pablo Berger y Albert Serra. A título póstumo, se ha distinguido a la periodista María Teresa Campos, Patricia Ferreira, Itziar Castro, Carlos Pacheco y El Hematocrítico.

Letizia, a su llegada. Gtres

Una cita que a la Reina le gusta mucho. La temperatura en la capital andaluza poco tiene que ver con la del resto de España, así que ha aprovechado para lucir un nuevo look y dejar de lado el traje de chaqueta, que durante semanas ha sido su uniforme. Ha estrenado un vestido de la firma española Indi&Cold realizado en punto.

De largo midi, está entallado hasta la cintura y con falda fluida, por lo que se ajusta en la parte superior y queda más relajado en la inferior. Un patrón que a ella le encanta y más si se remata con una abertura lateral supersexy. La propia marca llama a este tono Marsala y se puede encontrar en su web por 119 euros, también en su versión en negro.

Como le dijo a Carlos Alsina en su visita a Chiva, la Reina no quiere que nadie se olvide de las víctimas de la DANA, por eso en sus looks sigue habiendo guiños a los afectados por dicha tragedia. Esta vez lo ha expresado por medio de los pendientes, estrenando unos de la joyería valenciana Sure, el modelo Nanuk, que son cinco soles, chapados en oro y con precio de 69,90 euros.

Letizia, con pendientes de la firma Sure. Gtres

Los complementos elegidos han sido un maxicinturón de Hugo Boss en color negro, que Letizia ha vuelto a usar para remarcar su figura. Además, llevaba un bolso en la mano, el modelo Satchel de Carolina Herrera. Para rematar, los salones de tacón cómodo de Magrit que se han convertido en sus mejores aliados en los últimos meses.

Volveremos ver a la Reina el viernes 29, en Bilbao, pero en un entorno muy distinto, ya que acudirá a la ópera con Felipe VI, lo que significa outfit de gala para cerrar la semana.