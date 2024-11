La esperada reaparición de Letizia tras su dura visita a Valencia: en Zarzuela y trabajando para los afectados

Tras la cancelación de parte de la agenda real debido a la tragedia de la DANA en Valencia, Letizia reaparecerá el jueves día 7 en un acto directamente relacionado con los afectados de esta catástrofe. La Casa Real ha anunciado que la Reina asistirá en Zarzuela a una reunión de trabajo con las entidades sociales de ámbito nacional que están trabajando para ayudar a las personas afectadas, como Cruz Roja, AECC, ONCE, etc.

Las fotografías serán distribuidas por vía institucional Será la primera vez que la veamos después de su tensa visita a Paiporta, donde vivió en primera persona la rabia e indignación de la gente que lo ha perdido todo a causa de riada. Las lágrimas de la Reina y su rostro manchado de barro dieron la vuelta al mundo, pero también su empatía y su trato humano, ofreciendo consuelo y entendiendo sus razones.

El viaje, que incluía dos localidades, no pudo completarse, pero eso no quiere decir que Letizia no siga trabajando. Tras los acontecimientos del primer punto de la visita, ella y Felipe VI se retiraron y acudieron a una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana. De ahí, de regreso a Madrid.

La Reina, el pasado 3 de noviembre en Valencia. Gtres

Al Rey sí se le ha visto cumpliendo con algunos actos de su agenda, pero la Reina ha estado unos días sin actividad y regresa dejando claro que, como prometió en Valencia, no olvida a los afectados por este 'tsunami' que ha dejado más de doscientos muertos y miles de afectados. Será a las 10.30 h de la mañana y se pondrá al día con todas las iniciativas que se están llevando a cabo.

Por el momento, es el único acto oficial que tiene esta semana. La anterior, nada más conocerse la tragedia, el Gobierno declaró tres días de luto oficial y se canceló su presencia en la entrega de la XVI edición de los premios Estrategia Naos organizados por AESAN. El mensaje de condolencia de los Reyes reflejaba su dolor por lo sucedido.

"Desolados ante las últimas noticias sobre la DANA. Nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los más de 50 fallecidos. Fuerza, ánimo y todo el apoyo necesario para todos los afectados. Nuestro mensaje más cercano y reconocimiento a autoridades locales y autonómicas y a todos los servicios de emergencias, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el trabajo titánico que llevan realizando desde el primer momento", rezaba el comunicado.

Con la calma que da haber podido analizar todo lo sucedido en Paiporta, Letizia regresa al trabajo de manera oficial, volcada en Valencia. Mientras, la reina Emérita también tenía un gesto con los afectados desde Nueva York guardando un minuto de silencio en la gala que presidía del Queen Sofía Spanish Institute, en el que se premió a Gustavo Dudamel.

El viaje de incógnito de Sofía

En otro orden de cosas, se ha sabido que el pasado 31 de octubre, Leonor recibió la visita de su hermana en Marín para felicitarla y estar con ella. No era ambiente de celebraciones, pero la Infanta no quiso que la Princesa pasara esa fecha sola y se desplazó hasta la localidad gallega, según informa la revista ¡HOLA! Ya durante el fin de semana, mientras los Reyes estaban en Valencia, la joven volvía a Gales para retomar sus clases el 4 de noviembre.