La reina Sofía reaparece en Nueva York con el corazón puesto en Valencia: minuto de silencio y ayudas a las víctimas

Era un viaje programado y, además, muy importante en su agenda institucional. Se desplazó hasta Nueva York el domingo 3 de noviembre, justo el día en que Letizia y Felipe VI llegaban a Valencia, donde se produjeron los tristes acontecimientos que han dado la vuelta al mundo. La reina Sofía, sin embargo, no ha permanecido al margen de la tragedia y tomó importantes decisiones desde el primer momento para ayudar.

Pero, en ocasiones, el deber manda y la Emérita se desplazó hasta la ciudad de los rascacielos para presidir la gala anual del Queen Sofía Institute de Nueva York, que en este 2024 cumple su 70 aniversario. En esta edición, el galardonado con el premio anual por la excelencia a Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y que en 2026 asumirá la dirección de la Filarmónica de Nueva York.

El evento comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la DANA y el propio Dudamel dedicó el reconocimiento "al pueblo de España por su fortaleza", al tiempo que recordó que la cultura española ha sido "una inspiración durante toda mi vida que me ha permitido crecer como artista y como persona.



La reina Sofía posa con el premiado Gustavo Dudamel. Efe

En un principio, la madre del Rey iba a estar en Nueva York hasta el miércoles 6 asistiendo a varios actos del instituto que lleva su nombre, pero debido a la tragedia de Valencia podría adelantar su vuelta. Recordar que Felipe VI y Letizia han cancelado la mayoría de su agenda semanal y parece que buscan nueva fecha para regresar a la zona afectada por las lluvias para seguir apoyando a los afectados.

La reina emérita también lo hace. El 30 de octubre, un día después de la tragedia, la Fundación Reina Sofía, de la que es presidenta, donó 50.000 euros en un fondo de emergencias específico que gestionará FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) "para proporcionar alimentos y productos básicos a la población afectada por las lluvias en las provincias de Valencia, Albacete, Málaga y Cádiz, principalmente".

En la página web se dan todos los detalles, indicando que aquellas personas que quieran colaborar pueden hacerlo en la cuenta corriente titularidad de la Federación Española de Bancos de Alimentos (donaciones@fesbal.org) con IBAN: ES34 2100 6106 8813 0126 8072. Asimismo, precisan que la iniciativa "se inscribe en el marco de colaboración que la Fundación Reina Sofía mantiene desde el año 2012 con los Bancos de Alimentos de toda España, de manera reforzada con ocasión de las necesidades extraordinarias originadas por las catástrofes naturales". El 78% de los valencianos y el 76% de todos los españoles respaldan que el Rey visitara Paiporta pese al riesgo "A través de esta colaboración, una de las áreas a la que la Fundación de Su Majestad dedica un mayor esfuerzo, la Fundación Reina Sofía ha proporcionado al conjunto de los Bancos de Alimentos más de un millón de litros de zumo y leche, y miles de kilogramos de alimentos infantiles (leche en polvo, papillas, purés), así como se han mejorado instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frío necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos".

¿Cambio de hoja de ruta?

Algunas fuentes, tal y como ha publicado Vanitatis, indican que la visita de la Emérita a Nueva York podría acortarse, pues no se quiere dar una imagen de despreocupación. Este martes 5 estaba pautada una visita a la exposición del cuadro 'Still Life' de Fernando Botero, en la galería Sotheby's Gallery y el miércoles 6, la presentación del proyecto 'America&Spain initiative' del Queen Sofía Spanish Institute. De momento no hay comunicación oficial de su cancelación.

Lo que es seguro es que la madre de Felipe VI estará siguiendo todos los acontecimientos relacionados con Valencia, aunque se encuentre a miles de kilómetros de España. El duro recibimiento que tuvo su hijo y Letizia en Paiporta, algo inédito en la historia reciente de la monarquía, le pilló volando. Aunque fueron momentos tensos, la actitud de la pareja real, mostrando empatía con las víctimas pese a su gran enfado, logró reconducir la situación.