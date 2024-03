Kate reaparece de forma inesperada en Windsor: los detalles de su discreto paseo con Guillermo

la Princesa de Gales reapareció este fin de semana, junto al príncipe Guillermo, en una tienda agrícola. Según los testigos, la princesa estaba "feliz, saludable y relajada". Fue Tras semanas de especulaciones y rumores,en una tienda agrícola. Según los testigos, la princesa estaba "feliz, saludable y relajada". Fue la primera vez que se la vio fuera de casa desde que se sometió a una cirugía abdominal planificada.

Según informa The Daily Mail, se encontraban cerca de Adelaide Cottage, en Windsor, después de haber visto a sus tres hijos (George, de 10 años, Charlotte, de ocho, y Louis, de cinco) en acontecimientos deportivos.

Un testigo, que vio a la pareja, confesó a The Sun : "Después de todos los rumores que habían estado circulando, me quedé atónito al verlos allí". Kate estaba de compras con Guillermo y parecía feliz y bien. "Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras".