Ana, madre de familia numerosa: "Somos 5 en la habitación, dormimos en una cama de 1,80 m y una cuna de colecho"

Son más de 800.000 las familias que cuentan en España con título oficial de familia numerosa, según el Ministerio de Derechos Sociales. La mayoría están formadas por tres hijos, pero algunas, como la de Ana Iglesias, multiplican ampliamente esa cifra.

Esta madre con diez hijos, gana cada día la atención de miles de seguidores a través de su cuenta @unalocuradefamilia, donde muestra con humor y naturalidad cómo es el día a día para una familia de estas dimensiones.

Un día a día donde apenas queda tiempo para otra cosa que no sea organizar la logística familiar y atender las necesidades de cada niño. Desde hacer una compra adaptada al tamaño familiar y adaptarse a un presupuesto, hasta organizar los desplazamientos con dos minibuses, cada jornada requiere planificación milimétrica.

Y es que, con cada llegada de cada hijo a la casa han tenido que reorganizar tareas, pero también espacios para afrontar de forma progresiva el día a día. Precisamente, si hay algo que llama especialmente la atención también de sus seguidores, es cómo se organizan para dormir.

Lejos de lo que puede verse en otras familias con menos hijos, no todos tienen una habitación propia ni camas separadas y la clave está en aprovechar cada habitación al máximo. "Dormimos cinco en nuestra habitación", confiesa Ana en uno de sus vídeos.

"Tenemos una cama de 1,80 m y una cuna de colecho. Dormimos la bebé, luego mamá, Luca, Martina y papá. Aunque os podéis imaginar que ahora dormir, no estamos durmiendo mucho con la bebé", explica.

Mientras tanto, los dos mayores disfrutan de una zona más independiente: "Tienen aquí arriba un mini apartamento con sus dos habitaciones. Ya me gustaría a mí haber tenido con su edad esa pedazo de cama", bromea Ana.

En esta familia, cada espacio se exprime al máximo y, pese a los retos, una vez más vuelven a demostrar que una familia numerosa también es sinónimo de trabajo en equipo y adaptación.

Otro de los terrenos en los que la maternidad numerosa cambia por completo la organización clásica, es en la cocina. Y es que, en sus menús diarios Ana Iglesias ya ha confesado en más de una ocasión que la practicidad se impone al romanticismo culinario.

Practicidad también en la cocina

De hecho, hay algunos platos que directamente han retirado del menú familiar por lo laborioso de su preparación. Este es el caso por ejemplo de los canelones, las croquetas, las albóndigas o las empanadillas caseras.

La misma lógica también la aplican para celebraciones como los cumpleaños o las comidas familiares, en las que no hay tiempo para banquetes complicados o laboriosas decoraciones. Para esta familia lo más importante es estar juntos y tranquilos. El resto, sobra.

Otra de las bases más importantes de esta familia numerosa es la importancia del trabajo en equipo y del reparto de tareas. Su pensamiento al respecto es claro: educar también es enseñar a participar. Tareas pequeñas que, según Ana Iglesias, ayudan también a reforzar su autonomía y autoestima.