Ni cuenta de ahorro ni 50/30/20: el método que una hija aprendió de sus padres para comprar casa antes de los 30

Comprar casa en España es un sueño para muchos españoles y, sobre todo, jóvenes que aún sueñan con independizarse en nuestro país. Y es que, según informes recientes, la edad real de independencia y emancipación de la casa familiar ronda ya los 30 años, debido principalmente a las dificultades económicas, los sueldos bajos y la crisis inmobiliaria que atraviesa España.

Todo un reto financiero en el que el mercado inmobiliario español atrae cada vez a más extranjeros, a la vez que aleja más a los jóvenes, especialmente en grandes ciudades. De hecho, el precio medio para comprar una casa en Madrid ya supera los 5.000 euros €/m2, según Idealista. Una realidad que no deja de empeorar y en la que conseguir simplemente ahorrar para la entrada ya parece un verdadero imposible para muchas personas.

En este contexto, cualquier consejo o truco para multiplicar los ahorros es bienvenido y uno de ellos es el de Minerva (@minervacherto en TikTok), una joven que ha convertido la experiencia y el método de ahorro de sus padres en su hoja de ruta para poder conseguir ahorrar lo suficiente como para poder comprar su propia casa antes de los 30.

Un objetivo nada fácil, pero en el que esta joven confía con un simple método de ahorro. Y es que asegura que sus padres, con tan solo 30 euros mensuales y tras años de esfuerzo y trabajo por cuenta ajena, hoy han conseguido tener todo pagado. "Mis padres son dos personas trabajadoras por cuenta ajena que gracias a su esfuerzo y trabajo, hoy en día lo tienen todo pagado", explica en uno de sus vídeos.

Pero lejos de idealizar esta realidad, Minerva prefiere entender en detalle cómo lo lograron: "Lecciones económicas de mi padre que todo el mundo debería escuchar. Mis padres a sus 60 años, ya tienen la casa pagada desde hace prácticamente 10 años, no tienen deudas y tienen una segunda residencia", explica.

Mi padre es la primera persona a la que acudo cuando tengo algún drama o cuando tengo que tomar una decisión importantísima. Mis papis son 2 personas trabajadoras por cuenta ajena que gracias a su esfuerzo y trabajo hoy en día lo tienen todo pagado, por lo que cualquier tip o consejo de ahorro para comprar la primera vivienda (o en general, tener una buena situación financiera) ¡Bienvenido es!

El ahorro asegura que ha sido siempre un hábito muy normalizado en su familia. Esa fue una de las razones por las que no dudó en preguntar directamente a su padre sobre cuál fue exactamente la decisión que le llevó a esa tranquilidad financiera.

"Mi padre es súper partidario de que me compre mi primer piso antes de los 30 y mi objetivo económico principal desde hace dos años es ahorrar para la entrada del piso", asegura. Para conseguirlo, ha interiorizado ese concepto de ahorro de sus padres: "Mi padre y mi madre me han súper interiorizado el concepto de ahorro y me han automatizado que sea lo que sea lo que cobre, una parte de eso se va a una hucha física o una hucha digital".

Ahorro de 500 euros mensuales

En su caso, el ahorro que ha establecido mensual es de nada menos que 500 euros: "En mi caso ahorro 500 euros mensuales, como me quiero comprar un piso antes de los 30, el ahorro mensual tiene que ser grande". Pero no solo se basa en ahorrar y acumularlo, también recalca la importancia de invertir con cabeza para multiplicarlo en el tiempo.

"También me ha recomendado mucho invertir en un fondo de inversión. Lógicamente, las condiciones que hay ahora no son las mismas que tenía él cuando lo abrió, pero es una muy buena manera de empezar a invertir sin correr demasiados riesgos", asegura.

Y para explicarlo, pone cifras a su caso: "él se abrió el suyo en 1995 poniendo 30 euros mensuales y ahora, en 2025, ya lleva unos beneficios de 15.000 euros ganados y aún quedan unos años más de margen para que eso siga generando beneficios".

Sin embargo, reconoce que ese contexto actualmente es más difícil que el de hace tres décadas; a pesar de ello, el ahorro y la inversión siguen siendo para ella la clave para acceder a una vivienda en propiedad.

Ahorra al menos el 70%

Más allá de ese concepto, Minerva recuerda en otro de sus vídeos la importancia de aprovechar esos años de convivencia en la casa familiar para multiplicar aún más el ahorro: "Mientras vivas con tus padres, tu misión es una, ahorra al menos el 70 % de lo que ingreses. No me engañes, sé que con tus padres no estás pagando absolutamente nada, así que puedes ahorrar perfectamente ese 70%".

Sin embargo, para que ese ahorro no pierda valor, la joven aconseja aprovecharse de los beneficios de las cuentas remuneradas: "Para que ese ahorro no pierda valor con la inflación, yo optaría por ahorrarlo en una cuenta remunerada".

Y para aquellos que solo piensan en ahorrar más y gastar menos, Minerva recomienda darle una vuelta más a ese concepto y centrarse sobre todo en ganar más: "No seas una tacaña. Céntrate en ganar más y en tener más fuentes de ingresos". Y para finalizar el paso clave: "Ponte una fecha límite para irte de casa, si no actuamos bajo presión no actuamos correctamente", concluye.