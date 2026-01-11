Una pareja española en Australia: "Ahorramos más de 10.400 € cada mes y el trabajo es bastante simple"

Australia sigue posicionándose como uno de los destinos favoritos entre los jóvenes españoles que buscan mejores oportunidades para trabajar, con sueldos muy por encima de los que ofrece España. Solo en junio de 2022 y junio de 2023, 3.045 españoles obtuvieron la visa Work Holiday, un 138,7 % más que el año anterior, según datos oficiales.

Una tendencia que continúa al alza, teniendo en cuenta que ya solo en 2024 el 90 % de los visados que se tramitaron fueron para jóvenes españoles. La mayoría impulsados por esa mayor facilidad para encontrar empleo en sectores que no requieren alta cualificación, pero que sí ofrecen salarios muy competitivos.

Uno de los momentos clave del año para quienes buscan ingresos rápidos y elevados es la temporada de cosecha del algodón. Este período se extiende de septiembre a abril y destaca por ofrecer un buen número de vacantes cada año y bien remuneradas.

Una oportunidad que la pareja de creadores de contenido @lega.wave y @ccamimaggi (sus nombres en Instagram) no han dejado pasar, como cuentan en varias de sus publicaciones. En una de ellas precisamente detallan con cifras reales cómo en tan poco tiempo han logrado multiplicar sus ahorros trabajando en el campo australiano.

"Llevamos medio año trabajando en Australia concretamente en la temporada del algodón, el trabajo es bastante simple y nada físico, nos pasamos todo el día conduciendo para descargar camiones o para ordenar el algodón en diferentes almacenes", explican.

Aunque la exigencia física no es alta, reconocen que lo más duro es la rutina: "El mayor esfuerzo es psicológico ya que son muchos días haciendo lo mismo y prácticamente sin descanso. Pero el hecho de tenernos como apoyo hace que sea todo mucho más llevadero. Eso y obviamente el dinero que nos pagan por estar aquí".

Las jornadas laborales se extienden hasta las 12 horas diarias, con una estructura salarial escalonada: "Nos pagan a 32 dólares las primeras 7 horas y media, a 45 dólares las siguientes dos horas y a 58 dólares el resto".

Ahorro al mes y por temporada

Gracias a este ritmo, ambos consiguen ingresar una media de 10.000 dólares australianos al mes cada uno (sobre 5.700 euros), es decir, unos 20.000 dólares mensuales entre los dos. Una cifra a la que le tienen que restar unos 1.600 dólares de gastos básicos como el alquiler, la comida o la gasolina. Lo que les permite ahorrar cerca de 18.400 dólares australianos cada mes (sobre 10.485 euros).

En otro de sus vídeos, @lega.wave subraya que la temporada del algodón no solo es una de las más largas en Australia, sino también la más rentable: "Sin duda para hacer dinero la temporada del algodón es la mejor de todas. Es la más larga y donde no se frena aunque llueva. Los fines de semana se cobran como horas extras y te puedo asegurar que he trabajado muchos", afirma.

Gracias a esa intensidad de trabajo, logró reunir una gran cifra de ahorros en pocos meses: "En una sola temporada del algodón he conseguido acumular 70.250 dólares australianos, menos el 15 % que pago de tasas se queda en 59.700 dólares (unos 34.000 euros) en mi última temporada".

Pros y contras del trabajo

Ahora bien, también advierte que este tipo de trabajo no es para todo el mundo y que hay que llegar con una mentalidad clara y objetivos firmes para que merezca la pena: "Necesitas tener las cosas muy claras antes de hacer un trabajo así. Normalmente son trabajos muy aislados en los que hay jornadas laborales muy largas, en los que casi no tienes días de descanso y en los que en cierta medida vas a sufrir psicológicamente por todo esto", explica.

En su opinión, este sacrificio solo compensa cuando se tiene una motivación económica potente: "Este tipo de trabajo son para aquellos que tienen un objetivo económico muy claro, algo que les motive a estar aquí encerrados y para aquellos que sean capaces de ver esto como una oportunidad prácticamente única de hacer bastante dinero en poco tiempo".

Y concluye con una reflexión que resume su filosofía y la realidad que cada vez más jóvenes se niegan a aceptar en España: "Prefiero esto que estar vendiendo mi tiempo de lunes a viernes durante mis próximos 40 años y dando gracias de que me den un mes de vacaciones".